  • Published: Sat Apr 25, 2026, 7:23 AM

Iran refuses in-person meeting with US; talks via Pakistan

By:Salma El Omla
  • 9:57 AM

    Iranian delegation meets Pakistan's Army chief Asim Munir in Islamabad

  • 9:48 AM

    'A financial stranglehold on the Iranian regime'

  • 9:17 AM

    Only 5 ships crossed Strait of Hormuz in last 24 hours

  • 9:06 AM

    Watch: Pakistan tightens security for US-Iran talks in Islamabad

  • 8:51 AM

    Nuclear remains one of Iran's 'fundamental red lines'

  • 8:37 AM

    Egypt, Pakistan FMs discuss means to advance diplomatic push between US and Iran in phone call: Egyptian Foreign Ministry 

  • 8:32 AM

    In pictures: Lebanese prepare to return home after ceasefire extension

  • 8:25 AM

    Continued hostilities despite ceasefire in Lebanon 

  • 8:08 AM

    China responds to US sanctions on refinery

  • 8:08 AM

    US sanctions Chinese 'teapot' refinery over Iranian oil

  • 8:01 AM

    Hezbollah dismisses Lebanon ceasefire extension 

    quote    It is essential to point out that the ceasefire is meaningless in light of Israel's insistence on hostile acts, including assassinations, shelling, and gunfire" and its demolition of villages and towns in southern Lebanon

    Hezbollah lawmaker Ali Fayyad

  • 7:52 AM

    Israeli strikes kill six in Lebanon Friday: health ministry

  • 7:52 AM

    Qatar emir, Trump discuss ceasefire

  • 7:45 AM

    'Still have an open window to choose wisely'

  • 7:45 AM

    Iran's tour for talks on war, diplomacy

  • 7:42 AM

    Aragchi arrives in Islamabad for round 2 of US talks 

  • 7:39 AM

    Iran's Aragchi in talks with Pakistan's FM 

  • 7:35 AM

    Progress from Iran 

  • 7:29 AM

    Who are the delegations in Islamabad 

  • 7:29 AM

    No meeting with US planned 

  • 7:14 AM

    Day 18 of ceasefire 

MOST POPULAR

1

Trump says 'decimated Iran' without nuclear weapons

2

Blasts heard in Tehran; Trump orders 'shoot and kill' on Iranian boats in Hormuz

3

Eid Al Adha break: UAE schools confirm holiday plans and flexibility

4

Pakistan completes repayment of $3.45 billion to UAE

5

Early summer in UAE? Experts explain why temperatures crossed 40°C in April