Saudi Arabia, Pakistan, Turkey sign Makkah joint defence agreement

Fri, Aug 07, 2026 | Safar 23, 1448 | Fajr 04:25
ÙØ²ÛØ±Ø§Ø¹Ø¸Ù Ù ØÙ Ø¯ Ø´ÛØ¨Ø§Ø² Ø´Ø±ÛÙ Ú©Ø§ Ø¯ÙØ±ÛØ¡Ù Ø³Ø¹ÙØ¯Û Ø¹Ø±Ø¨— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) August 7, 2026
ÙØ²ÛØ±Ù Ø§Ø¹Ø¸Ù Ù ØÙ Ø¯ Ø´ÛØ¨Ø§Ø² Ø´Ø±ÛÙ Ú©Û Ù Ú©Û Ù Ú©Ø±Ù Û Ù ÛÚº ÙØµØ± Ø§ÙØµÙØ§ Ø¢Ù Ø¯Ø Ø³Ø¹ÙØ¯Û ÙÙÛ Ø¹ÛØ¯ Ù ÙØ²ÛØ±Ù Ø§Ø¹Ø¸Ù Ø´ÛØ® Ù ØÙ Ø¯ Ø¨Ù Ø³ÙÙ Ø§Ù Ø¨Ù Ø¹Ø¨Ø¯ Ø§ÙØ¹Ø²ÛØ² Ø¢ÙØ³Ø¹ÙØ¯ ÙÛ ÙØ²ÛØ±Ù Ø§Ø¹Ø¸Ù Ú©Ø§ Ø§Ø³ØªÙØ¨Ø§Ù Ú©ÛØ§.
Ø¯ÙÙÙÚº Ø±ÛÙÙ Ø§Ø¤Úº Ú©Û Ù Ø§Ø¨ÛÙ Ø¯ÙØ·Ø±ÙÛ Ù ÙØ§ÙØ§Øª Ø´Ø±ÙØ¹. Ù ÙØ§ÙØ§Øª Ù ÛÚº ÙØ§Ø¦Ø¨ ÙØ²ÛØ±Ù Ø§Ø¹Ø¸Ù Ù ÙØ²ÛØ±Ùâ¦ pic.twitter.com/JaiJnPWdUW