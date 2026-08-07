  • LIVE
  • Published: Fri Aug 7, 2026, 7:17 AM

Saudi Arabia, Pakistan, Turkey sign Makkah joint defence agreement

By:Meher DhanjalPoojaraj Maniyeri
  • Share:
  • WhatsApp
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Key Events

1 hour ago

UAE condemns Houthi attack on Saudi Arabia's Najran

1 hour ago

2 killed, 14 injured in Houthi attacks on Yemen's Marib

2 hours ago

Tri-state defence pact not against any actor: Turkish official

2 hours ago

Saudi Arabia, Pakistan, Turkey sign Makkah joint defence agreement

4 hours ago

Turkish President arrives in Jeddah: Saudi media 

9 hours ago

Houthi attack wounds 11 civilians in Saudi: Riyadh-led coalition

9 hours ago

Saudi Arabia, Turkey, Pakistan to sign defence pact on Friday: sources to AFP

Summary

  • GCC Secretary General condemns Houthi attacks on Saudi
  • Houthi attack wounds 11 civilians in Saudi: Riyadh-led coalition
  • Saudi Arabia, Pakistan, Turkey sign Makkah joint defence agreement
  • 4:58 PM

    Pact with Pakistan, Turkey not tied to nuclear ambitions: Saudi official

  • 4:41 PM

    Gold set for best week since January as inflation fears ebb

  • 3:54 PM

    UAE condemns Houthi attack on Saudi Arabia's Najran

  • 3:50 PM

    2 killed, 14 injured in Houthi attacks on Yemen's Marib

  • 3:16 PM

    Photos of Saudi Crown Prince, Turkey President meeting

    placeholder
    placeholder
    placeholder
  • 2:52 PM

    Tri-state defence pact not against any actor: Turkish official

  • 2:37 PM

    Saudi Arabia, Pakistan, Turkey sign Makkah joint defence agreement

  • 2:19 PM

    Video: Pakistan PM in Saudi Arabia

  • 1:53 PM

    Putin holds phone call with UAE President, discussed Middle East: Russia news agency

  • 1:20 PM

    World food prices hit 3-year high in July

  • 12:49 PM

    Turkish President arrives in Jeddah: Saudi media 

  • 12:22 PM

    3 members of Yemen govt forces dead in Houthi attack: Source to AFP

  • 11:24 AM

    Yemen's air defences down a number of drones launched by Houthis above Marib: State TV

  • 11:14 AM

    Oil rises on concerns over Strait of Hormuz reopening plans

  • 10:30 AM

    China July crude imports rise during brief Hormuz reopening

  • 9:53 AM

    GCC Secretary General condemns Houthi attacks on Saudi

  • 9:53 AM

    Houthi missile attacks kill 58 Saudi-backed Yemeni govt forces: source to AFP

  • 7:22 AM

    Houthi attack wounds 11 civilians in Saudi: Riyadh-led coalition

  • 7:17 AM

    Saudi Arabia, Turkey, Pakistan to sign defence pact on Friday: sources to AFP

MOST POPULAR

1

Iran-backed Houthis kill dozens of Yemeni govt troops in attacks on military camps

2

UAE announces public, private sector holiday for Prophet's birthday

3

Saudi Arabia, Turkey, Pakistan expected to sign defence pact on Friday

4

Houthis claim attack on 2 Saudi oil tankers; Iran says agreed on new route with Oman

5

Dubai to introduce new rental index for shared housing units