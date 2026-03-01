Dubai confirms incident at Dubai International Airport; 4 injured
Dubai Airports emergency team responded immediately and was activated, and authorities are handling the situation in coordination with relevant agencies
- PUBLISHED: Sun 1 Mar 2026, 1:56 AM UPDATED: Sun 1 Mar 2026, 2:14 AM
[Editor's Note: Follow Khaleej Times live blog amid Israeli, US strikes on Iran for the latest regional developments.]
Dubai Airports has confirmed that an incident occurred at Dubai International Airport (DXB) earlier today.