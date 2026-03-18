Oman has given residents 5 days off, with a holiday from Thursday March 19 to Tuesday, March 24. Meanwhile, like UAE, Saudi and Jordan will get 4 days. In Jordan, Eid Al Fitr holiday will begin on Friday morning, March 20, and continue until Monday evening, March 23.In Saudi, the holiday will extend from March 18, and last four days for all employees.In Kuwait, two possibilities for Eid Al Fitr holidays for employees in ministries and government entities were announced.The first: If Ramadan ends on Thursday, March 19, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and Monday will be holidays.The second: If Ramadan ends on Wednesday, March 18, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday will be holidays.