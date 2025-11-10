National Month in Dubai: Fireworks, concerts; 53 events ahead of Dec 2 holiday

As temperatures cool down, Brand Dubai releases a complete guide of indoor and outdoor activities and sights to see towards the end of the year
In the month leading up to Eid Al Etihad in the UAE, Dubai has planned events across the emirate to celebrate the nation's heritage.
The period between Flag Day on November 3 until Eid Al Etihad on December 2, 2025 is commemorated as National Month. The campaign will feature events, activities and displays, all aimed at celebrating the UAE's history and national pride. Brand Dubai has released an extensive guide of places around the emirate which will be hosting festivities during National Month.
Apart from this, with Dubai Fitness Month underway, the city is gearing up to host global sporting competitions and amateur events that invite people of all fitness levels to participate.
The guide by Brand Dubai breaks down the sights into three categories: National Month festivities; events, festivals and markets; and sporting events.
Residents and visitors can find interesting exhibits, fun activities and beautiful art all about the UAE's history and culture at these locations:
Al Safa Library for Arts & Design: November 3 to December 2, 2025
Flag Garden: November 3, 2025 to January 11, 2026
Nad Al Sheba Mall: November 14 to December 7, 2025 (4pm to 11pm)
Hatta Heritage Village (children's camp): November 15 to December 3, 2025
Al Fahidi Historic Village: November 15 to December 3, 2025
Global Village: November 25 to December 4, 2025
Expo City Dubai: November 28 to December 2, 2025
Al Shindagha Museum: November 29 to December 3, 2025
Ibn Battuta Mall: December 1 to 3, 2025 (2pm to 10pm)
Dubai Parks and Resorts: December 1 to 4, 2025
Burj Khalifa (celebrations and fireworks): December 2, 2025
Palm Jumeirah Mall: December 2, 2025
The Outlet Village Mall: December 2, 2025
Dragon Mart Mall: December 2, 2025
Circle Mall: December 2, 2025
Souk Al Seef: December 2, 2025
JBR: December 2, 2025
Bluewaters: December 2, 2025
Dubai Public Library: December 2, 2025
Etihad Museum (projection mapping): December 2, 2025
Al Shindagha Neighbourhood (lights projection): December 2, 2025
Al Khawaneej Walk and Last Exit: December 2 to 3, 2025
Children's City: December 2 to 3, 2025 (4pm to 7pm)
Mushrif Park: December 2 to 3, 2025 (4pm to 7pm)
Dubai Frame: December 2 to 3, 2025 (4pm to 7pm)
From famous singers and comedians to art shows and exhibitions, here's what Dubai has to offer during this celebratory period.
The Ripe Market: Saturdays (9am to 9pm) and Sundays (9am to 7pm); November 1 to 30, 2025.
Dhai Dubai Light Art Festival: November 12 to 18, 2025 (5pm to 12am)
Bassem Youssef comedy show at Coca Cola Arena: November 16, 2025 (6.30pm)
Dubai Watch Week Exhibition: November 19 to 23, 2025
Deep Purple rock show at Coca Cola Arena: November 20, 2025 (8pm)
When the Eternal Breaks Through - Cindy Bernhard art exhibition at Volery Gallery: November 20 to December 16, 2025
Bjorn Again - ABBA hits at Dubai Opera: November 21, 2025
Ministry of Sound Classical at Dubai Opera: November 22, 2025
Teddy Swims at Coca Cola Arena: November 22, 2025 (8pm)
Jon Batiste at Dubai Opera: November 23, 2025
Ibrahim Tatlises at Coca Cola Arena: November 23, 2025 (8pm)
Geo World Exhibition: November 24, 2025 (11am to 6pm); November 25 to 26, 2025 (10 am to 6pm); November 27, 2025 (10am to 5pm)
Festival of Cake at Expo City Dubai: November 28 to December 2, 2025 (4pm to 12am)
Timbaland at Coca Cola Arena: November 28, 2025 (8pm)
Cup of Joe at Coca Cola Arena: November 29, 2025 (8pm)
Sports enthusiasts have a lot to enjoy this month, especially with the temperatures cooling and Dubai Fitness Month well underway.
Here are the fitness hubs and events happening across the emirate:
Fitness hubs
JA Hatta Fort Hotel: November 1 to 28, 2025
DP World 30X30 Fitness Village Kite Beach: November 1 to 30, 2025
Dubai Municipality 30X30 Fitness Village Zabeel Park: November 1 to 30, 2025
X-Park Dubai X Wellfit 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Bluewaters Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
D3 Mercedes-Benz 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Danube Sports World 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Hatta Wadi 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Zabeel Ladies Club 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Ripe Market 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Town Square 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Global Village 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Beach JBR X Squatwolf 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Sevens Stadium 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Nad Al Sheba Mall 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Wasl Village 30X30 Fitness Hub: November 1 to 30, 2025
Gymnation Motor City 30X30 Fitness Hub: November 10 to 16, 2025
Deep Dive Dubai X Wellfit 30X30 Fitness Hub: November 10 to 16, 2025
Events and runs
Palm Run: November 9, 2025 (4am)
Flydubai Cycling: November 9, 2025 (5am)
Cigna Run: November 9, 2025 (7am)
Dubai Premier Padel P1: November 9 to 16, 2025
AHPC League: November 10, 2025 (1pm)
DP World Tour Championships: November 13 to 16, 2025
PTO Dubai T100 Triathlon: November 14 to 16, 2025
Dubai Open for Gymnastics Academies: November 14, 2025 (7am)
Baseball United Season One: November 14, 2025 (9am)
World Natural Games: November 14, 2025 (9am)
Public Prosecution Run: November 15, 2025 (5.30am)
Arabian Warrior: November 15, 2025 (7am)
Music Run: November 15, 2025 (7am)
Chase the Wind Rollerskating: November 15, 2025
Aura Skypool Tri in the Sky: November 15, 2025
Runway Run: November 16, 2025 (5am)
ICD Brookefield Place Vertical Run: November 16, 2025 (6am)
Plus500 City Half Marathon Dubai: November 16, 2025 (6am)
Emirates NBD Unity Run: November 16, 2025 (6am)
Wewalk and Weride: November 16, 2025 (7am)
DSG Archery Championship: November 18, 2025 (7am)
Meydan Night Run: November 19, 2025 (7.30am)
Dassa X-Country Runs: November 20, 2025 (3pm)
Dubai College Rugby and Netball Sevens: November 21, 2025 (8am)
Turf Games: November 21, 2025 (8am)
AHPEC Showjumping: November 21, 2025 (5pm)
Bare Knuckle Fight League: November 22, 2025 (6pm)
Spartans White Collar 12: November 22, 2025 (6pm)
Angels Cup, DuGym Rhythmic Gymnastics International Competition: November 22, 2025 (9pm)
Dubai Run: November 23, 2025 (5am)
Spinneys 92 Cycle Challenge Build-Up Ride 3: November 23, 2025 (6am)
Level Up Sports Tech Innovation Expo: November 27, 2025 (10am)
Emirates Dubai 7s: November 28, 2025 (3am)
Dubai International 22ft Sailing Race - Round 2: November 29, 2025 (6am)
Dubai Oriental Dhow Sailing Race Class 60 Progress - Round 2: November 29, 2025 (6.30am)
Red Bull Half Court World Finals 2025: November 29, 2025 (8am)
Skechers Half Marathon: November 30, 2025 (5am)
SportsPro Tribe Road Run 10K, 5K, 3K and 1K: November 30, 2025 (7am)