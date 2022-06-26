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UAE CINEMA LISTINGS

June 23 - June 29

Now Showing

    Elvis

    23 June 2022

    PG-15 WATCH TRAILER

    English

    The Black Phone

    23 June 2022

    PG-15 WATCH TRAILER

    English

    Fortress 2

    23 June 2022

    PG-15 WATCH TRAILER

    English

    Kingslayer

    23 June 2022

    15+ WATCH TRAILER

    English

    SINKHOLE

    23 June 2022

    12+ WATCH TRAILER

    Korean

    Panama

    23 June 2022

    WATCH TRAILER

    English

    CINEMA LOCATIONS

      NAME

      LOCATION

      CONTACT DETAILS

      Galleria

      Deira

      04-2737676

      Twin Cinema

      Al Quoz

      04-3469707

      Novo Cinemas

      Festival City

      04-2328328

      Novo Cinemas

      Ibn Batuta Mall

      04-3669898

      Novo Cinemas

      Dragon Mart 2

      04-2328523

      Novo Cinemas

      Al Ghurair City

      04-2289898

      VOX Cinemas

      Grand Hyatt

      600-599905

      VOX Cinemas

      Mercato Mall

      600-599905

      VOX Cinemas

      Mall Of The Emirates

      600-599905

      VOX Cinemas

      Deira City Centre

      600-599905

      VOX Cinemas

      Mirdiff City Centre

      600-599905

      VOX Cinemas

      Burjuman

      600-599905

      Reel Cinemas

      Dubai Mall/Marina Mall/The Beach

      04-4491903

      Reel Cinemas

      Jebel Ali Recreation Club

      04-4595100

      Cinema City

      Arabian Center - Mirdiff

      04-2845900

      National Cinema

      Baniyas Najda St.

      02-6711700

      Grand Safeer Cinema

      Musaffah.

      02-5521515

      Grand Al MariahÂ

      Al Najda St.

      02-6785000

      Novo Cinemas

      World Trade Centre

      02-6343003

      Novo Baniyas

      Bawabat Al Sharq Mall

      02-5864877

      Oscar Al Raha

      Al Raha

      02-5562008

      Oscar Al Wahda

      -

      02-4433244

      VOX Cinemas

      Marina Mall

      600-599905

      VOX Cinemas

      Nation Towers

      600-599905

      Cine Royal

      Khalidiyah Mall

      02-6819444

      Cine Royal

      Dalma Mall

      02-5502525

      Cine Royal

      Deerfields

      02-5633990

      Cine Royal

      Ruwais Mall

      02-8778080

      Star Cineplex

      City Centre

      06-5327555

      Al Hamra

      Near Lulu Centre

      06-5650953

      Novo Cinemas

      Mega Mall

      06-5751888

      Novo Cinemas

      Sahara Centre

      06-5316500

      Novo Cinemas

      Buhairah Centre

      06-5563300

      Oscar Cinema

      Al Shaab

      06-5211122

      Club Cinema

      Sports Club

      03-7222476

      Oscar Foah

      Al Foah Mall

      03-7843535

      Oscar Barari

      Barari Outlet Mall

      03-7221992

      Star Cineplex

      Al Ain Mall

      03-7511228

      Gulf Cinema

      -

      07-2223313

      Novo Manar

      Manar Mall

      07-2278888

      VOX Cinemas

      Hamra Mall

      600-599905

      Cinemax

      Al Naeem Mall

      07-2440222

      Star Al Nisr

      -

      09-2236262

      VOX Cinemas

      City Centre

      600-599905

      Star Dana

      -

      09-2243100

      VOX Cinemas

      City Center - Ajman

      600-599905

      Granada

      Umm Al Quwain

      06-7656804

      Movie reviews
      OTT