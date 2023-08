பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் தற்போது உயர் பாதுகாப்பு சிறையில் உள்ளார்

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், 70 வயதான கான் பதவிக்கு போட்டியிடுவதற்கோ அல்லது அவரது கட்சியான பாகிஸ்தான் தெஹ்ரிக் இ-இன்சாஃப் கட்சியை வழினடத்துவதற்கோ சட்டத்தால் தடை விதிக்கப்படும்

பாகிஸ்தானின் பிரபல எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் முன்னாள் பிரதமருமான இம்ரான் கான், ஊழல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டு, மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்ட பின்னர், தற்போது உயர் பாதுகாப்பு சிறைக் கைதியாக உள்ளார்.

ஏப்ரல் 2022ல் பாராளுமன்றத்தில் நடந்த நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் கான் கவிழ்க்கப்பட்டதில் இருந்து, அவருக்கும் அவரது அரசியல் போட்டியாளர்களுக்கும் இடையே அரசியல் மற்றும் சட்ட மோதல்கள் ஏற்பட்ட மாதங்களில் இது மிகவும் நாடகீயமான திருப்பமாகும்.

இந்த இலையுதிர்காலத்தில் நடக்கவிருக்கும் பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்னர், முன்னாள் கிரிக்கெட் நட்சத்திரத்தை அரசியலில் இருந்து அகற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்ட, ஒரு மெலிந்த வழக்கு என்று அரசாங்க விமர்சகர்கள் விவரிப்பதை தான் முறையீடு செய்வதாக கானின் கட்சி கூறியது. கான் அரசியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளானவர் என்பதை மறுத்தது.

குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால், 70 வயதான கான், 1990களில் அவர் நிறுவிய பாகிஸ்தான் தெஹ்ரிக் இ-இன்சாப் கட்சியின் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதிலிருந்து சட்டத்தால் தடைசெய்யப்படுவார். என்றாலும், கருத்துக் கணிப்புக்கள் PTI க்கு ஒரு வலுவான தேர்தல் காட்டப்படுவதைக் காட்டுகின்றன, மேலும் கானின் சிறைவாசம் அதன் நிலையை மேலும் அதிகரிக்கும்.

இம்ரான் கான் ஆட்சியில் இருந்தபோது வெளினாட்டு பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசுத் தலைவர்களிடம் இருந்து பெற்ற பரிசுப் பொருட்களில் இருந்து கிடைத்த வருமானத்தை தெரிவிக்க தவறிவிட்டதாக இஸ்லாமாபாத் நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை தீர்ப்பளித்தது. பாகிஸ்தானில், அரசாங்க தலைவர்கள் அதிகாரத்தை விட்டு வெளியேறிய பின்னர், அத்தகைய பரிசுகளை வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

அந்த பரிசுப் பொருட்களில் சிலவற்றை இம்ரான் கான் விற்றுவிட்டதாகவும், கடந்த ஆண்டு பாகிஸ்தான் தேர்தல் ஆணையத்தில் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் வருவாய் ஈட்டியவர்களை தெரிவிக்கத் தவறிவிட்டதாகவும் நீதிமன்றம் கூறியது. நீதிமன்றம் கான் மீது ஊழல் குற்றம் சுமத்தி, மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், 100,000 ரூபாய் அல்லது தோராயமாக 350 டாலர்கள் அபராதமும் விதித்தது.

தீர்ப்பு வந்த சிறிது நேரத்திலேயே, கிழக்கு நகரமான லாகூரில் உள்ள அவரது வீட்டில் கான் தடுத்து வைக்கப்பட்டு, இஸ்லாமாபாத் தலைனகரிலிருந்து சுமார் ஒரு மணி நேர பயண தூரத்தில் உள்ள அட்டாக் நகரில் உள்ள உயர் பாதுகாப்பு லாக்கப்பில் கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

கான் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டதிலிருந்து, நீதிமன்ற அவமதிப்பு முதல் பயங்கரவாதம் மற்றும் வன்முறையைத் தூண்டுதல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் பல்வேறு அரசாங்க நிறுவனங்களால் அவர் மீது 150 க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்த சட்டரீதியான தாக்கல்களின் அலைச்சல், ஆளும் கூட்டணி கானை ஓரங்கட்டுவதற்கான முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும் என்று விமர்சகர்கள் கூறுகின்றனர், அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக விசுவாசமான ஆதரவாளர்களின் பெரும் கூட்டத்தைத் திரட்ட முடிந்தது.

அரசாங்கம், கானை ஒரு ஊழல் மோசடிக்காரனாக சித்தரித்து, சிறையில் இருந்து வெளியே இருக்க சட்ட உத்திகளை கையாண்டது. பாக்கிஸ்தானின் சக்திவாய்ந்த இராணுவத்திற்கு அரசாங்கம் ஆதரவு கொடுத்துள்ளது. அது அன்னாட்டை அதன் 75 ஆண்டு கால வரலாற்றின் பெரும்பகுதியில் கட்டுப்படுத்தியுள்ளது.

கான் தண்டிக்கப்பட்ட போராளிகள் மற்றும் வன்முறைக் குற்றவாளிகளின் இழிபுகழ் பெற்ற பூட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். அங்கு நிலைமைகள் பற்றி நன்கு அறிந்த அதிகாரிகள், அவர் ஒரு மின்விசிறி மற்றும் தனித்தனி குளியல் வசதிகளுடன் தனது சொந்த அறையை வைத்திருப்பதாக தெரிவித்தனர். ஊடகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க அனுமதிக்கப்படாததால், பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அதிகாரிகள் நிபந்தனையுடன் பேசினர்.

மே மாதம் ஒரு நீதிமன்ற விசாரணையின் போது ஊழல் எதிர்ப்பு அதிகாரிகளின் வித்தியாசமான ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பாக அவர் இழுத்தடிக்கப்பட்ட பின்னர், கான் சுருக்கமாக காவலில் வைக்கப்பட்டதற்கு இது முற்றிலும் முரணானது. உச்சநீதிமன்றம் தலையிட்டு, தடுப்புக்காவல் சட்ட விரோதமானது என்று அறிவித்தது. கான் போலீஸ் வளாகத்தில் உள்ள விருந்தினர் மாளிகையில் தங்க அனுமதிக்கப்பட்டார் மற்றும் அவர் காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பான சட்ட வாதங்கள் எழுப்பப்பட்டபோது, பார்வையாளர்களை வரவேற்க முடிந்தது. இறுதியாக கான் லேபோர் திரும்பினார், அங்கு அவரது கார் ரோஜா இதழ்களால் மழை பொழிந்தது.

The Supreme Court could overturn Khan’s conviction and sentence on appeal — an outcome that political analyst Imtiaz Gul believes is likely.

“There was absolutely no solid case against Imran Khan, who had to face this conviction because of a technical mistake,” said Gul, who heads the Centre for Research and Security Studies, an Islamabad-based think tank.

செய்தித்துறை அமைச்சர் மரியும் அவுரங்கசீப் ஒரு அறிக்கையில் கானுக்கான ஆதரவு குறைந்து வருகிறது என்ற கருத்தை ஆதரித்தார்.

“He may deceive a few naive, gullible supporters, but the general public now recognizes his true nature,” she wrote. “His pretense has been stripped away, revealing the face of an individual who evaded the law, exploited state gifts for trivial profits.”

கானின் தண்டனை உறுதி செய்யப்பட்டால், அவர் தனது கட்சியை தேர்தலில் வழினடத்த முடியாது, ஏனென்றால் கிரிமினல் குற்றச்சாட்டுக்களுடன் இருப்பவர்கள் பதவிக்கு போட்டியிடுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சிறைக்கு பின்னால் இருந்தும் அவர் குறிப்பிடத்தக்க அரசியல் செல்வாக்கை செலுத்த முடியும்.

மே மாதம் அவர் தடுப்புக்காவலில் வைக்கப்பட்ட பின்னர், அவரது ஆதரவாளர்கள் பொது வாழ்க்கையை சீர்குலைக்கும் தங்கள் திறனை வெளிப்படுத்தினர். பல்லாயிரக்கணக்கான கான் விசுவாசிகள் நகரங்களினூடாகத் தாக்கினர், அவர்களில் சிலர் இராணுவ மற்றும் அரசாங்க சொத்துக்களை அழித்தனர். அரசாங்கம் 7,000-க்கும் மேற்பட்டவர்களை கைது செய்து, சில வழக்குகளை தொடர்ந்தது.

By comparison, the reaction to Khan’s arrest this weekend was much more muted, possibly because of fears of another crackdown. His calls for peaceful protests failed to rouse widespread support.

பிரதமர் ஷாபாஸ் ஷெரீப் எதிர்வரும் வாரங்களில் பாராளுமன்றத்தை கலைக்கக்கூடும், இது நவம்பர் நடுப்பகுதியில் தேர்தல்களுக்கு வழிவகுக்கும். சமீபத்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் தொகுதிகளை மறுவரையறை செய்ய அரசாங்கம் முடிவு செய்தால் வாக்கெடுப்பு பல மாதங்கள் தாமதப்படுத்தப்படலாம்.

Khan's imprisonment could win him and his party greater electoral support. It would also feed into the political persona he created after losing power — that of a fearless campaigner for Pakistan's disadvantaged.

“The next elections are likely to be held without active participation of Imran Khan, but even from jail, he has the potential to effectively run a campaign for his candidates,” said political analyst Azim Chaudhry.