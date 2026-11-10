T10: Yas Lions snap United Tigers' winning streak with 13-run win
Chasing 116, the Tigers managed only 102/5 in 10 overs despite Fakhar Zaman's 44. Earlier Tom Moores top-scored with an unbeaten 33 as Lions made 115 for five
- PUBLISHED: Tue 10 Nov 2026, 9:43 PM
The United Tigers finally met their match as the Yas Lions snapped their three-match winning streak with a 13-run victory in the first match on Tuesday at the ongoing 2026 Abu Dhabi T10 at Zayed Cricket Stadium.
Chasing 116, the Tigers managed only 102/5 in 10 overs despite Pakistan batsman Fakhar Zaman's 44.
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Earlier Tom Moores and Karim Janat scored 33 each as Lions made 115 for five.
Brief scores
Yas Lions beat United Tigers by 13 runs
Yas Lions 115/5 in 10 overs (Tom Moores 33*, Karim Janat 33, Andries Gous 20; Azmatullah Omarzai 2/12, Awais Ali Shah 2/20, Abbas Afridi 1/14)
United Tigers 102/5 in 10 overs (Fakhar Zaman 44, Joe Clarke 15, Sahibzada Farhan 13; Akeal Hosein 1/7, David Willey 1/15, Jason Holder 1/23)