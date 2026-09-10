UAE flight updates: Latest delays and cancellations at Dubai, Abu Dhabi airports
Emirates, Flydubai, SpiceJet were among airlines that reported delays to their services to Pakistan, Saudi Arabia and India
- PUBLISHED: Thu 10 Sept 2026, 4:10 PM
Several international carriers have announced the resumption of flights to the region, while others have extended their suspensions. In the UAE, several flights were delayed on Thursday, while cancellations affected services to Pakistan, Kuwait and India.
Despite some flight delays and cancellations in the UAE, most carriers are operating at near-full capacity, with airlines also adding new destinations for the coming months.
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Airlines continue to urge passengers to continuously monitor flight times, available on each airline’s respective website. Below is a list of flight updates for Thursday, September 10:
Dubai Airports
Airblue flight PA 410 from Lahore was cancelled this morning, while PA 216 from Islamabad was delayed by 1 hour and 39 minutes. PA 810 from Multan was delayed by 4 hours and 22 minutes.
SpiceJet flight SG 5155 from Amritsar was delayed by almost 5 hours. Air India flight AI 4209 from Delhi was delayed by 33 minutes.
Emirates flight EK 613 from Islamabad was delayed by 41 minutes. EK 527 from Hyderabad was delayed by 52 minutes. EK 375 from Bangkok was delayed by 31 minutes. EK 511 from New Delhi was delayed by 56 minutes. EK 571 from Kolkata was delayed by 1 hour and 2 minutes.
EK 583 from Dhaka was delayed by 57 minutes. EK 838 from Bahrain was delayed by almost 2 hours. EK 345 from Kuala Lumpur was delayed by 3 hours and 33 minutes. EK 008 from London Heathrow was delayed by 49 minutes.
Flydubai FZ 832 from Jeddah was delayed by 33 minutes. FZ312 from Kabul was delayed by 33 minutes. FZ 662 from Hargeisa was delayed by 1 hour and 2 minutes. FZ 1026 from Colombo was delayed by 41 minutes.
FZ 202 from Baghdad was delayed by 37 minutes. FZ 816 from Abha was delayed by 1 hour and 4 minutes. FZ 1848 from Damascus was delayed by 41 minutes. FZ 874 from Taif was delayed by 2 hours and 11 minutes.
Zayed International Airport
Etihad Airways flight EY112 from Barcelona was delayed by 30 minutes. EY146 from Geneva was delayed by 25 minutes. EY058 from Brussels was delayed by 19 minutes. EY144 from Zurich was delayed by 43 minutes. EY108 from Malaga was delayed by 23 minutes.
EY405 from Bangkok was delayed by 2 hours and 32 minutes. EY154 from Vienna was delayed by two hours and 7 minutes. EY078 from Manchester was delayed by 1 hour. EY100 from Lisbon was delayed by 54 minutes. EY301 from Islamabad was delayed by 1 hour and 36 minutes.
AirArabia flight 3LO44 from Kathmandu was delayed by 2 hours and 9 minutes. 3L715 from Tbilisi was delayed by 1 hour and 30 minutes. 3L764 from Tashkent was delayed by almost 2 hours.
Jazeera Airways flight J9135 from Kuwait was cancelled, originally scheduled for 2:30pm.
Air India Express flight IX639 from Tiruchirappalli, originally scheduled for 9pm, was cancelled.
Below is a list of updates from international airlines:
Lufthansa: The German-based airline will gradually resume flight connections to Dubai starting in late October 2026, with up to 36 weekly flights to and from Dubai at peak operations.
Wizz Air: The ultra-low-budget airline, a popular option among UAE budget travelers, announced on Tuesday that it will resume flights to Dubai, Abu Dhabi, Jeddah, and Amman.
United Airlines: The US-based carrier extended its suspensions to the UAE until March 2027.