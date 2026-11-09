UAE flight updates: Airlines continue to suspend flights to Saudi Arabia
Flydubai has also cancelled several flights to Dammam until November 10, and to Abha and Riyadh until November 17, according to the airline’s flight booking page
- PUBLISHED: Mon 9 Nov 2026, 8:05 AM
Several routes were disrupted on Monday, with cancellations to destinations in Saudi and Nairobi.
Despite the disruptions in Saudi, multiple flight routes are operational by Etihad and Air Arabia. Etihad resumed its daily flight services to and from Jeddah since November 6, while its flights to Riyadh and Dammam are cancelled until November 19.
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Flydubai has also cancelled several routes to Dammam until November 10 and Abha and Riyadh until November 17, according to the carrier’s flight booking page.
This comes as Houthi attacks continue in the kingdom, with the rebel group targeting airport and more recently, an Aramco-linked building in Riyadh.
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On Monday, November 9th, the following flights were affected:
Flynas flights XY 201, XY 209, XY 215, and XY 216 from Riyadh and XY 210 to Riyadh were cancelled. XY 206 and XY 205 to and from Gassim was cancelled.
Riyadh Air flights RX 241 and RX 243 from Riyadh were cancelled.
Cebu Pacific airline 5J 019 to Manila and Kenya Airways flights KQ 311 and KQ 310 to and from Nairobi were cancelled.
Flight delays in Dubai International Airport
Emirates flight EK 152 from Copenhagen was delayed by 25 minutes. EK 435 from Brisbane was delayed by 36 minutes. EK 764 from Johannesburg was delayed by 59 minutes. EK 22 from Dallas was delayed by 54 minutes. EK 958 from Beirut was delayed by 45 minutes. EK 216 from Los Angeles was delayed by 53 minutes.
Flydubai flight FZ 872 from Gassim was delayed by 38 minutes. FZ 996 from Samara was delayed by 38 minutes. FZ 980 from Yekaterinburg wad delayed by 32 minutes. FZ 992 from Saint Petersburg was delayed by 2 hours and 7 minutes. FZ 1716 from Minsk was delayed by 3 hours and 5 minutes. FZ 619 to Entebbe was delayed by 40 minutes. FZ 053 to Kuwait was delayed by 1 hour and 20 minutes.
Oman Air WY 603 from Muscat was delayed by 40 minutes.
Kenya Airways KQ 304 from Nairobi was delayed by 42 minutes.
Himalaya Airlines H9 765 from Kathmandu was delayed by 48 minutes. H9 766 to Kathmandu was delayed by 40 minutes.
Air Tanzania TC 404 from Dar Es Salaam was delayed by 2 hours and 2 minutes.
Airblue PA 210 from Islamabad was delayed by 1 hour and 32 minutes. PA 211 to Islamabad was delayed by 1 hour and 15 minutes.
SpiceJet SG 5115 to Ahmedabad was delayed by 2 hours and 30 minutes. SG 5106 to New Delhi was delayed by 6 hours and 35 minutes.
Flight delays in Abu Dhabi
Etihad Airways flight EY 610 from Tel Aviv was delayed by 40 minutes. EY 596 from Tel Aviv was delayed by 35 minutes.
Air Arabia flight 3L128 from Kochi was delayed by 35 minutes. 3L201 from Calicut was delayed by 45 minutes. 3L134 from Trivandrum was delayed by 45 minutes. 3L142 from Chennai was delayed by 50 minutes.
Flight delays in Sharjah
Air Arabia flight G9 555 from Peshawar was delayed by 1 hour and 10 minutes. G9 449 from Trivandrum was delayed by 1 hour and 1 minute. G9 503 from Colombo was delayed by 49 minutes.