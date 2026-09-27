46 flights delayed, cancelled across UAE airports amid travel disruptions
Despite the delays, UAE airlines continue to operate at nearly full capacity, with some airline chiefs expecting to exceed full operational capacity by the end of the year
- PUBLISHED: Sun 27 Sept 2026, 1:05 PM UPDATED: Sun 27 Sept 2026, 1:17 PM
Several destinations from Central Asian and Eastern European destinations faced delays on Sunday, with close to 46 delays across UAE airports.
Flydubai flight FZ 1502 from Catania, Emirates from Christchurch EK 413, Air India Express flight IX from Kochi, and SpiceJet SG 5060 from Mumbai were cancelled on Sunday.
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Etihad Airways flight EY 858 from Sochi was delayed on Saturday due to an airport closure in the Russian city, the airline said, which caused an 18-hour delay.
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At the same time, UAE airlines continue to operate at nearly full capacity, with some airline chiefs expecting to exceed full operational capacity by the end of the year.
Below are flights that were delayed on Sunday, September 27:
From Eastern Europe:
Flydubai flight FZ 974 from Kazan was delayed by 42 minutes. FZ 994 from Makhachkala was delayed by 44 minutes. FZ 964 from Novosibirsk was delayed by 44 minutes. FZ 988 and FZ 966 from Moscow (Vnukovo) were delayed by almost 3 hours, while FZ 970 was delayed by almost 2 hours. FZ 990, also from Moscow, was delayed by 1 hour and 24 minutes. FZ 992 from Saint Petersburg was delayed by 2 hours and 12 minutes. FZ 1716 from Minsk was delayed by 3 hours and 2 minutes.
Etihad Airways flight EY 858 from Sochi was delayed by 18 hours and 40 minutes.
UTair Aviation flight UT 733 from Grozny was delayed by 51 minutes.
From Central Asia:
Flydubai flight FZ 1304 from Astana was delayed by 52 minutes. FZ 1736 from Almaty was delayed by 1 hour and 12 minutes. FZ 732 from Ashgabat was delayed by 2 hours and 45 minutes.
Air Arabia flight 3L764 from Tashkent was delayed by 2 hours and 5 minutes.
Uzbekistan Airways flight HY 333 from Tashkent was delayed by 37 minutes.
From South Asia:
Emirates flight EK 541 from Ahmedabad was delayed by 1 hour and 15 minutes. EK 505 from Mumbai was delayed by 39 minutes.
Flydubai flight FZ 502 from Dhaka was delayed by 51 minutes. FZ 1134 from Kathmandu was delayed by 1 hour and 35 minutes. FZ 312 from Kabul was delayed by 1 hour and 53 minutes. FZ 392 from Faisalabad was delayed by 33 minutes. FZ 564 from Chittagong was delayed by 1 hour and 2 minutes. FZ 550 from Colombo was delayed by 31 minutes.
Etihad Airways flight EY 213 from Delhi was delayed by 1 hour and 37 minutes.
SpiceJet flight SG 5111 from New Delhi was delayed by 34 minutes. SG 5155 from Amritsar was delayed by 2 hours and 4 minutes. SG 5113 from Mumbai was delayed by 4 hours and 6 minutes.
Air Arabia flight 3L044 from Kathmandu was delayed by 1 hour and 48 minutes.
Southeast Asia: Emirates flight EK 337 from Manila was delayed by 6 hours and 29 minutes. EK 375 from Bangkok was delayed by 51 minutes.
From Southwest Asia:
Flydubai flight FZ 722 from Tbilisi was delayed by 41 minutes. FZ 710, FZ 8046, FZ 708 from Baku were delayed by 1 hour and 34 minutes,1 hour and 55 minutes, and 1 hour 35 minutes, respectively.
Air Arabia flight 3L715 from Tbilisi was delayed by 47 minutes.
Flynas flight XY 215 from Riyadh was delayed by 2 hours and 17 minutes
Turkish Airlines flight TK 764 from Istanbul was delayed by 1 hour.
Iraqi Airways flight IA 119 from Kirkuk was delayed by 1 hour and 6 minutes.
From Africa: Kenya Airways flight KQ 310 from Nairobi was delayed by 2 hours and 47 minutes.
From Europe: Emirates flight EK 128 from Vienna was delayed by 40 minutes.
From Americas and Oceania:
Emirates flight EK 415 from Sydney was delayed by 1 hour and 48 minutes. EK 225 from San Francisco was delayed by 42 minutes.
Etihad Airways flight EY 008 from Boston was delayed by 40 minutes.