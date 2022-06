UPDATE 2-Serie A Summaries

By Reuters Published: Tue 21 Jun 2022, 11:55 AM

Jun 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) São Paulo (1) 1 Scorers: Patrick 17 Yellow card: Igor Vinicius 39, Reinaldo 48, Neves 46 Subs used: Rafinha 62 (Igor Vinicius), Pablo Maia 62 (Neves), Rigoni 83 (Rodrigo Nestor), Eder 83 (Calleri), Miranda 89 (Reinaldo) Palmeiras (0) 2 Scorers: G. Gómez 90, Murilo 90+6 Yellow card: Danilo 49 Subs used: Mayke 64 (Luan), Rafael Navarro 64 (Rony), Breno Lopes 74 (Gabriel Veron), Atuesta 85 (Danilo), Wesley 85 (Piquerez) Referee: Anderson Daronco ................................................................. São Paulo (1) 1 Scorers: Patrick 17 Yellow card: Igor Vinicius 39, Reinaldo 48, Neves 46 Subs used: Rafinha 62 (Igor Vinicius), Pablo Maia 62 (Neves), Rigoni 83 (Rodrigo Nestor), Eder 83 (Calleri), Miranda 89 (Reinaldo) Palmeiras (0) 2 Scorers: G. Gómez 90, Murilo 90+6 Yellow card: Danilo 49 Subs used: Mayke 64 (Luan), Rafael Navarro 64 (Rony), Breno Lopes 74 (Gabriel Veron), Atuesta 85 (Danilo), Wesley 85 (Piquerez) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Friday, June 24 fixtures (BRST/GMT) Internacional v Coritiba (2130/0030) Saturday, June 25 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v RB Bragantino (1630/1930) Flamengo v América Mineiro (1900/2200) Corinthians v Santos (1900/2200) Atlético Mineiro v Fortaleza (2100/0000)