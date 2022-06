UPDATE 2-Serie A Results

By Reuters Published: Tue 21 Jun 2022, 11:55 AM

Jun 21 (OPTA) - Results and fixtures for the Serie A on Monday (start times are BRST) São Paulo (1) 1 Palmeiras (0) 2 São Paulo (1) 1 Palmeiras (0) 2 Friday, June 24 fixtures (BRST/GMT) Internacional v Coritiba (2130/0030) Saturday, June 25 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v RB Bragantino (1630/1930) Flamengo v América Mineiro (1900/2200) Corinthians v Santos (1900/2200) Atlético Mineiro v Fortaleza (2100/0000)