UPDATE 2-MLB Brewers vs Cardinals Box Score

By Reuters Published: Tue 21 Jun 2022, 11:13 AM

Brewers 2, Cardinals 0 Cardinals ab r h rbi bb so avg Edman SS 4 0 0 0 0 1 .280 Donovan LF 4 0 1 0 0 1 .313 Goldschmidt DH 4 0 0 0 0 2 .339 Arenado 3B 4 0 0 0 0 1 .270 Gorman 2B 3 0 0 0 0 3 .247 Yepez 1B 3 0 2 0 0 1 .285 Carlson RF 2 0 0 0 1 1 .251 Bader CF 3 0 0 0 0 2 .268 Knizner C 1 0 0 0 1 0 .194 Nootbaar PH 1 0 0 0 0 0 .137 Herrera C 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 0 3 0 2 12 - Brewers ab r h rbi bb so avg Yelich LF 4 0 0 0 0 2 .234 Adames SS 4 0 2 0 0 1 .210 Tellez 1B 4 0 1 0 0 0 .253 McCutchen DH 4 0 0 0 0 0 .239 Renfroe RF 3 0 1 0 1 0 .251 Narvaez C 4 0 0 0 0 0 .258 Urias 3B-2B 3 0 0 0 0 1 .209 Hiura 2B 1 1 1 0 1 0 .215 Peterson 3B 0 0 0 0 0 0 .235 Taylor CF 3 1 1 2 0 0 .227 Totals 30 2 6 2 2 4 - Cardinals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 0 Brewers 0 0 0 0 2 0 0 0 X -- 2 6 0 Cardinals ip h r er bb so np era Mikolas, L (5-5) 6.1 4 2 2 2 3 100 2.64 Oviedo 1.2 2 0 0 0 1 23 3.55 Brewers ip h r er bb so np era Burnes, W (5-4) 7.0 2 0 0 2 10 108 2.31 Williams, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 16 2.33 Hader, S (0) 1.0 1 0 0 0 1 16 0.87