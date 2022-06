MLB Braves vs Giants Box Score

By Reuters Published: Tue 21 Jun 2022, 10:43 AM

Braves 2, Giants 1 Giants ab r h rbi bb so avg Slater CF 4 0 1 1 0 1 .242 Flores 2B-3B 4 0 0 0 0 1 .236 Yastrzemski RF 4 0 0 0 0 2 .257 Ruf 1B 2 0 1 0 1 0 .223 Belt PH-1B 1 0 0 0 0 1 .232 Longoria 3B 3 0 1 0 0 2 .211 Pederson PH-LF 1 0 1 0 0 0 .271 Gonzalez LF 4 1 2 0 0 1 .308 Wynns C 0 0 0 0 0 0 .238 Estrada SS-2B 4 0 1 0 0 2 .264 Casali C 2 0 0 0 1 1 .232 Crawford PH-SS 1 0 0 0 0 1 .224 La Stella DH 3 0 1 0 0 0 .243 Totals 33 1 8 1 2 12 - Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. RF 4 0 0 0 0 2 .272 Swanson SS 4 0 1 0 0 0 .293 Riley 3B 4 0 1 0 0 1 .256 Olson 1B 3 0 0 0 1 0 .248 Gosselin PR 0 1 0 0 0 0 .000 d'Arnaud C 4 1 1 1 0 2 .257 Ozuna DH 4 0 1 0 0 1 .227 Duvall LF 4 0 1 0 0 3 .206 Arcia 2B 4 0 1 1 0 0 .338 Harris II CF 3 0 3 0 0 0 .346 Totals 34 2 9 2 1 9 - Giants 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 8 1 Braves 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -- 2 9 0 Giants ip h r er bb so np era Webb 7.0 6 1 1 0 7 107 3.26 Leone 1.0 1 0 0 0 1 12 2.45 Doval, L (2-3) 0.2 2 1 1 1 1 19 2.70 Braves ip h r er bb so np era Fried 7.0 5 1 1 2 8 102 2.77 Smith, BS (2) 1.0 1 0 0 0 1 20 3.51 Jansen, W (4-0) 1.0 2 0 0 0 3 20 3.03