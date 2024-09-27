الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
5 جنود سوريين قتلوا في غارة اسرائيلية على الحدود مع لبنان
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال
قتل خمسة جنود سوريين وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا سوريا على الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الجمعة، نقلا عن مصدر عسكري.
وأضافت أن الهجوم الإسرائيلي وقع في الساعة 1.35 بعد منتصف الليل.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في الشمال، حيث تنفذ الطائرات الإسرائيلية أعنف قصف ضد حركة حزب الله المدعومة من إيران منذ عقود.