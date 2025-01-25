4 جنديات إسرائيليات مقابل 200 فلسطيني في صفقة تبادل جديدة بغزة

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية سراح أربع جنديات إسرائيليات اليوم السبت مقابل إطلاق سراح 200 أسير فلسطيني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية أن حماس سلمت الجنود إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت.

واقتيد الأربعة إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين ومحاطين بعشرات من رجال حماس. ولوحوا وابتسموا قبل أن يتم اقتيادهم ودخولهم مركبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستنقلهم إلى القوات الإسرائيلية.

وأصدرت حماس قائمة تضم 200 فلسطيني من المتوقع إطلاق سراحهم اليوم السبت كجزء من التبادل، بما في ذلك 120 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد و80 سجينًا بأحكام طويلة أخرى. وفقًا لبيان صادر عن المجموعة، وسيتم ترحيل 70 من أصل 200 سجين فلسطيني خارج غزة والضفة الغربية.

وكان الجنود الأربعة - "كارينا أرييف" و"دانييلا جلبوع" و"نعمة ليفي" و"ليري الباغ" - متمركزين جميعًا في نقطة مراقبة على حافة غزة واختطفهم مقاتلو حماس في 7 أكتوبر 2023.

وسيكون تبادل السبت هو الثاني منذ بدء وقف إطلاق النار يوم الأحد وسلمت حماس ثلاثة مدنيين إسرائيليين مقابل 90 أسيراً فلسطينيًا . وأظهر مقطع فيديو مباشر وصول مسلحين من حماس إلى ساحة في مدينة غزة قبل إطلاق سراحهم. وحددت حماس يوم الجمعة الرهائن الأربعة الذين سيتم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل الثانية، لكن إسرائيل لم تعلق رسميًا. وسيستقبلهم الصليب الأحمر من حماس في غزة ويسلمهم إلى القوات الإسرائيلية التي ستنقلهم إلى إسرائيل، حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم، وخضوعهم للعلاج الطبي الأولي ونقلهم إلى المستشفى. ومن المتوقع إطلاق سراح جندية أخرى في الأسابيع المقبلة. أوقف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها قطر ومصر وبدعم من الولايات المتحدة، القتال لأول مرة منذ الهدنة التي استمرت أسبوعًا واحدًا فقط في نوفمبر 2023.

وفي المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع من الاتفاق، وافقت حماس على إطلاق سراح 33 رهينة، مقابل إطلاق سراح مئات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في حين تنسحب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في قطاع غزة.

وفي مرحلة لاحقة، سيتفاوض الجانبان على تبادل الرهائن المتبقين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، التي تحولت إلى أنقاض إلى حد كبير بعد 15 شهراً من القتال والقصف الإسرائيلي.

قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب السلطات الصحية.

قُتل 1200 شخص في إسرائيل وأُخذ 250 رهينة، وفقًا للإحصاءات الإسرائيلية.