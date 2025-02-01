183 أسيراً فلسطينياً إلى الحرية ضمن صفقة تبادل الأسرى
أظهرت لقطات تلفزيونية حية وصول الحافلات التي تقل 183 أسيراً فلسطينياً محرراً من سجون إسرائيل، اليوم السبت، إلى رام الله بالضفة الغربية.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل ضمت 18 أسيراً محكومين بالمؤبد، و54 آخرين من المحكومين بالسجن لفترات طويلة والمؤبد، و111 أسيراً من غزة اعتقلوا عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلقت حماس سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في عملية التبادل الرابعة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، قبل الإفراج المتوقع عن 183 أسيراً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية.
وبعد احتجازهم كرهائن لأكثر من 15 شهراً، بدأت حماس في غزة إطلاق سراح الأسرى في 19 يناير/كانون الثاني، مع دخول المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.
وسلمت حماس حتى الآن 18 رهينة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، العديد منهم من النساء والقاصرين.
واحتجزت حماس 251 شخصًا كرهائن في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل والذي بدأ حرب غزة. ومن بين هؤلاء، بقي 76 في غزة، بما في ذلك 34 على الأقل يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
50 مريضا يغادرون عبر معبر رفح إلى مصر
في هذه الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، إن 50 مريضا فلسطينيا دخلوا مصر عبر معبر رفح، بعد إعادة فتح المعبر الرئيسي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية المرتبطة بالدولة المصرية لقطات لأول دفعة من 50 نازحاً و53 مرافقاً، بينهم طفل مصاب بمرض مناعي ذاتي، وهم يعبرون الحدود إلى مصر لتلقي العلاج.