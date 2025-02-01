183 أسيراً فلسطينياً إلى الحرية ضمن صفقة تبادل الأسرى

في هذه الأثناء، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس، إن 50 مريضا فلسطينيا دخلوا مصر عبر معبر رفح، بعد إعادة فتح المعبر الرئيسي كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.