182 قتيلاً و727 جريحاً في غارات إسرائيلية على لبنان
قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية على الجنوب أسفرت عن مقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين اليوم الاثنين، في أسوأ حصيلة حتى الآن منذ ما يقرب من عام من الاشتباكات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل.
وقالت وزارة الصحة إن "غارات العدو الإسرائيلي على البلدات والقرى الجنوبية منذ صباح اليوم" أدت إلى "استشهاد 182 مواطناً وإصابة 727 آخرين"، من بينهم "أطفال ونساء ومسعفون".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 300 هدف في أنحاء لبنان . وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي الاثنين أنه شن موجات "واسعة النطاق" من الغارات الجوية ضد أهداف لحزب الله في لبنان.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي حذر المواطنين من الابتعاد بسرعة عن المنازل التي تستخدمها الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران لتخزين الأسلحة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه حدد هوية عناصر من حزب الله كانوا يستعدون لشن هجمات على إسرائيل.
في هذه الأثناء، حضر وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" تقييما لاستعدادات الجبهة الداخلية وسط اتساع نطاق القتال، وقال: "أمامنا أيام يتعين فيها على الجمهور إظهار رباطة الجأش والانضباط والطاعة الكاملة" لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه حتى الساعة 12:30 صباحاً، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 300 هدف لحزب الله في لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات المقاتلة من جميع أسراب سلاح الجو الإسرائيلي شاركت في الضربات، وفقًا لتقرير صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن راعيا "مدنيا" قُتل وأصيب "اثنين من أفراد عائلته" وأربعة آخرين في الغارات التي وقعت في منطقة البقاع الشرقي.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، في وقت سابق، أن الضربات على منازل في لبنان يخبئ فيها حزب الله أسلحة "وشيكة".
وطلبت السلطات اللبنانية من اللبنانيين الابتعاد فوراً عن المواقع التي يستخدمها حزب الله لتخزين الأسلحة. وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية إنها أرسلت رسائل نصية إلى الناس، كما اتصلت بهم هاتفياً من رقم هاتف لبناني.
وفي رسالة باللغة العربية إلى المدنيين اللبنانيين، قال أدرعي: "حزب الله يكذب عليكم ويضحي بكم"، وأضاف: "صواريخه وطائراته بدون طيار أكثر قيمة وأهمية بالنسبة له منكم"، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن سكان جنوب لبنان ووادي البقاع تلقوا رسائل نصية تحذيرية من إسرائيل. ووفقا لتقارير إعلامية لبنانية، تم بث رسائل تحذيرية أيضا على محطات الإذاعة.