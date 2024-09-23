182 قتيلاً و727 جريحاً في غارات إسرائيلية على لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الضربات الإسرائيلية على الجنوب أسفرت عن مقتل 182 شخصا وإصابة أكثر من 700 آخرين اليوم الاثنين، في أسوأ حصيلة حتى الآن منذ ما يقرب من عام من الاشتباكات عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل.