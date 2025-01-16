1.2 مليار دولار لإزالة 42 مليون طن من الأنقاض في غزة ويستغرق 14 عاماً

ويعتقد أن الأنقاض ملوثة بمادة الأسبستوس، ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي ضربت أثناء الحرب بُنيت بهذه المادة. ومن المرجح أيضاً أن تحتوي الأنقاض على بقايا بشرية. وقد قدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو/أيار أن هناك عشرة آلاف جثة مفقودة تحت الأنقاض.