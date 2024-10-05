100 مليون دولار مساعدات إنسانية من الإمارات إلى لبنان

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أطلقت دولة الإمارات حملة إغاثية وطنية تحت عنوان "الإمارات معاك يا لبنان" لدعم الشعب اللبناني في ظل التصعيد الميداني الحالي، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم السبت.

وتنفيذاً لأوامر صاحب السمو رئيس الدولة بتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة تحمل 40 طناً من الإمدادات الطبية العاجلة إلى لبنان، الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الطائرة التي أقلعت من دبي هي الأولى ضمن حملة الإغاثة هذه.