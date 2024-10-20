وفاة زوجين هنديين في انهيار مبنى قديم في عُمان
توفي وافدان في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إثر انهيار مبنى قديم عليهما في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، حسب بيان للهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الدفاع المدني من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض بعد ساعات من الجهود.
وقالت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الشرقية، إن فرق الإنقاذ التابعة لها تلقت بلاغاً عن انهيار مبنى قديم على شخصين بولاية صور منذ فجر اليوم، وتمكنت الفرق من انتشال جثتي شخصين من الجنسية الآسيوية وتم انتشالهما متوفين.
شاهد فيديو عمليات الإنقاذ التي تقوم بها CDAA:
وبحسب صحيفة عمان أوبزرفر، فإن المتوفين هما زوجان هنديان مسنان، تم تحديدهما على أنهما "بوروشوتام نيرا ناندي" (88 عاماً) وزوجته "بادميني" نقلاً عن مصدر محلي. وكان الزوجان ينتميان إلى ولاية جوجارات الهندية ويعيشان في عمان منذ أربعينيات القرن العشرين.
وعزت التقارير انهيار المبنى أيضًا إلى هطول أمطار غزيرة في المنطقة، حيث شهدت مدينة صور أكثر من 200 ملم من الأمطار خلال يومين بسبب الظروف الاستوائية الأخيرة.