وفاة زوجين هنديين في انهيار مبنى قديم في عُمان

وبحسب صحيفة عمان أوبزرفر، فإن المتوفين هما زوجان هنديان مسنان، تم تحديدهما على أنهما "بوروشوتام نيرا ناندي" (88 عاماً) وزوجته "بادميني" نقلاً عن مصدر محلي. وكان الزوجان ينتميان إلى ولاية جوجارات الهندية ويعيشان في عمان منذ أربعينيات القرن العشرين.