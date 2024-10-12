نيكاراجوا تقطع علاقاتها مع إسرائيل للمرة الثالثة في تاريخها

أعلنت نيكاراجوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب اعتداءات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن حكومة الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

ووصف البيان الحكومة الإسرائيلية بأنها "فاشية" و"إبادة جماعية".

وتعتبر هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير نظرا لأن العلاقات بين البلدين معدومة تقريبا، فليس لإسرائيل سفير في ماناجوا، عاصمة نيكاراغوا.

وكان الكونجرس النيكاراغوي قد أتخذ في وقت سابق من اليوم قرارا يطلب من حكومة البلاد اتخاذ إجراءات بعد مرور عام على حرب غزة قبل أيام قليلة.

وقالت الحكومة النيكاراغوية إن الصراع "يمتد الآن إلى لبنان ويهدد بشكل خطير سوريا واليمن وإيران".