"نحن أحرار"..السوريون في الإمارات يحتفلون بسقوط الأسد

أعرب محمد عن قلقه إزاء احتمال اندلاع صراع داخلي، مشيرا إلى أن البلاد لا تزال منقسمة بشدة. وقال: "هناك عدة مجموعات في سوريا، بعضها دعم الأسد وبعضها لم يدعمه. أولئك الذين عارضوه عانوا بشدة على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية. إنهم بحاجة إلى التخلي عن مشاعرهم السيئة وأن يكونوا على استعداد للعيش معا في سلام. إذا لم يفعلوا ذلك، فقد يتصاعد العنف، مع عواقب واسعة النطاق".