نتنياهو يتهم حماس بالتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اليوم الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه.

وقال نتنياهو في بيان إن "حماس تنصلت عن أجزاء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء وإسرائيل في محاولة لانتزاع تنازلات في اللحظة الأخيرة".

"لن تجتمع الحكومة الإسرائيلية إلا بعد أن يبلغ الوسطاء إسرائيل بأن حماس قبلت كافة عناصر الاتفاق".

وفي المقابل، أكدت حماس أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما قاله المسؤول الكبير في الحركة عزت الرشق يوم الخميس، وذلك بعد وقت قصير من إصدار نتنياهو للبيان.

ولن يصبح قبول إسرائيل للاتفاق رسميا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة في البلاد، ومن المقرر التصويت عليه يوم الخميس، حسبما أفادت التقارير في وقت سابق.

وبعد ساعات من الإعلان عن وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، كثفت إسرائيل غاراتها على غزة، بحسب سكان ومسؤولين في القطاع الفلسطيني.

تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المعقد بين إسرائيل وحماس يوم الأربعاء بعد وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة وبعد 15 شهرًا من إراقة الدماء التي دمرت المنطقة الساحلية وأشعلت الشرق الأوسط.

وتتضمن الصفقة وقف إطلاق نار مبدئي لمدة ستة أسابيع مع الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف. وسيتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.