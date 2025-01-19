نتنياهو يأمر بتأجيل الهدنة حتى تقديم قائمة بأسماء الرهائن

تأجل وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في الحرب بين إسرائيل وحماس اليوم الأحد بعد أن قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اللحظة الأخيرة إنه لن يدخل حيز التنفيذ حتى تقدم الجماعة الفلسطينية قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وأكدت حماس "التزامها" ببنود وقف إطلاق النار، وقالت: "إن التأخير في تقديم أسماء المفرج عنهم في الدفعة الأولى يعود لأسباب فنية".

وقال بيان من مكتب نتنياهو، صدر قبل أقل من ساعة من بدء الهدنة في الساعة 06.30 بتوقيت جرينتش، إنه "أمر جيش الدفاع الإسرائيلي (العسكري) بأن وقف إطلاق النار ... لن يبدأ حتى تتلقى إسرائيل القائمة".

وكان التبادل الأولي هو رؤية ثلاثة رهائن إسرائيليين من الأسر مقابل مجموعة أولى من السجناء الفلسطينيين. وإذا استمر وقف إطلاق النار، فسيتم إعادة ما مجموعه 33 رهينة احتجزهم المسلحون خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل من غزة خلال هدنة أولية مدتها 42 يوماً. وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وتهدف الهدنة إلى تمهيد الطريق لإنهاء أكثر من 15 شهراً من الحرب التي اندلعت بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

أكدت حركة حماس، الأحد، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قائلة إن التأخير في الكشف عن أسماء الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى جاء "لأسباب فنية ميدانية".

(بمدخلات من رويترز)