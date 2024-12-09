"ميلاف كولا": مشروب سعودي جديد من التمر بدون سكر

هل تحب الكولا؟ هل تبحث عن بديل لعلبة باردة من المشروب حلو المذاق في حرارة الصيف؟ هل تريد تجنب أضرار الكولا السكرية وتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بها؟
قد يكون الجواب هو "ميلاف كولا". ففي محاولة للترويج لصناعة التمور المزدهرة في المملكة العربية السعودية، قدمت شركة سعودية حلاً مبتكراً يعد بإرواء العطش مع توفير مشروب بدون إضافة سكر، مستفيداً من فوائد التمور الطبيعية.
أطلق وزير الزراعة السعودي رسمياً منتج ميلاف كولا، ضمن سلسلة منتجات شركة تراث المدينة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "تهدف شركة تراث المدينة إلى تنويع منتجات التمور محلياً والتصدير من خلال علامتها التجارية ميلاف".
وأضافت أن "الخطط المستقبلية تتضمن التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور للترويج للتمور كأغذية ذات قيمة غذائية عالية في جميع أنحاء العالم".
ومن المقرر أن يدخل المنتج، الذي تم طرحه خلال مهرجان الرياض للتمور، إلى السوق السعودية قريباً.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر القحطاني، أن مهمة الشركة تتمثل في زيادة قيمة التمور السعودية، وخلق الطلب العالمي، وإنتاج منتجات صحية عالية الجودة.
قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة إن إنتاج التمور تجاوز احتياجات البلاد، حيث بلغ أكثر من 1.6 مليون طن سنوياً، ويرجع هذا الارتفاع إلى التوسع في زراعة النخيل على مساحة 165 ألف هكتار.