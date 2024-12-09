"ميلاف كولا": مشروب سعودي جديد من التمر بدون سكر

قد يكون الجواب هو "ميلاف كولا". ففي محاولة للترويج لصناعة التمور المزدهرة في المملكة العربية السعودية، قدمت شركة سعودية حلاً مبتكراً يعد بإرواء العطش مع توفير مشروب بدون إضافة سكر، مستفيداً من فوائد التمور الطبيعية.

أطلق وزير الزراعة السعودي رسمياً منتج ميلاف كولا، ضمن سلسلة منتجات شركة تراث المدينة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.