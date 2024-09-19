مقتل 20 من أعضاء حزب الله في انفجارات أجهزة اتصال لاسلكية بجنوب لبنان

وأوضحت الشركة في بيانها: "إن جهاز آي سي-في 82 كان جهاز راديو محمول تم إنتاجه وتصديره، بما في ذلك إلى الشرق الأوسط، من عام 2004 إلى أكتوبر 2014. وتوقف إنتاجه منذ حوالي 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من شركتنا."