تصاعد الدخان من الأنقاض المشتعلة بينما تجمع الناس في مكان الغارات الجوية الإسرائيلية في حي حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة. الصورة: وكالة فرانس برس

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقتل شخص وإصابة 50 آخرين في غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية قالت مصادر أمنية في لبنان إن الهجوم استهدف منطقة يتواجد فيها عادة كبار مسؤولي حزب الله