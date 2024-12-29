مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم سمكة قرش في مصر
لقي سائح مصرعه وأصيب آخر في هجوم سمكة قرش بمنتجع مرسى علم السياحي في مصر، بحسب بيان لوزارة البيئة اليوم الأحد.
ولم يتم الكشف عن جنسيات السائحين.
وكإجراء احترازي، منعت السلطات السباحة من الأرصفة، حيث سيتم إغلاق الأرصفة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الاثنين. ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات السلامة المستمرة، والتي تضمنت بالفعل تحذيرات صارمة من السباحة بالقرب من الأرصفة.
وأصدرت وزيرة البيئة بيانا عقب الحادث، حيث أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حالة الاستنفار في محميات البحر الأحمر عقب الهجوم الذي وقع في المياه العميقة قبالة الساحل الشمالي لمرسى علم، كما وجهت بتشكيل لجنة عاجلة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية للتحقيق في الحادث.
وتلقت الوزارة بلاغا بتعرض مواطنين أجنبيين لهجوم سمكة قرش بالمنطقة، أسفر الهجوم عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقلهما إلى مستشفى بورتو غالب.
وتتابع الوزارة الوضع عن كثب بالتعاون مع السلطات المحلية لضمان السلامة وتقييم الأوضاع في المنطقة المتضررة والمناطق المجاورة.
توجد أسماك قرش في البحر الأحمر، لكن اللقاءات معها نادرة نسبيًا. كانت آخر حادثة مماثلة في يونيو 2023 عندما قتلت سمكة قرش النمر مواطنًا روسيًا في الغردقة، وهي مدينة ساحلية أخرى على البحر الأحمر شمال مرسى علم.
وفي الشهر الماضي، انقلب قارب سياحي في نفس المنطقة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان سبعة آخرين.