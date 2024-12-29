مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم سمكة قرش في مصر

وكإجراء احترازي، منعت السلطات السباحة من الأرصفة، حيث سيتم إغلاق الأرصفة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الاثنين. ويأتي هذا القرار ضمن إجراءات السلامة المستمرة، والتي تضمنت بالفعل تحذيرات صارمة من السباحة بالقرب من الأرصفة.