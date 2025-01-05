الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
مطار دمشق يستأنف الرحلات الدولية اعتباراً من 7 يناير
قال مسؤول في الطيران السوري "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية أننا في صدد إعادة تأهيل مطاري حلب ودمشق
قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري أشاد الصليبي لوكالة الأنباء السورية الرسمية يوم السبت إن مطار دمشق سيبدأ تشغيل الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من يناير.
وأضاف "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية أننا بصدد إعادة تأهيل مطاري حلب ودمشق بشكل كامل بمساعدة شركائنا ليكونا قادرين على استقبال الرحلات من جميع أنحاء العالم".
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية بعد انقطاع نحو 13 عاماً، وذلك بثلاث رحلات أسبوعية اعتباراً من الثلاثاء.
انطلقت أول رحلة جوية داخلية منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد من مطار دمشق إلى حلب في شمال البلاد في 18 ديسمبر/كانون الأول.