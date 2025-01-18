محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لسيادة سوريا وتضامنها مع شعبها

أكد صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة موقف الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها وتضامنها مع الشعب السوري الشقيق.

وأكد سموه خلال اتصال تلقاه من أحمد الشرع القائد العام للإدارة السورية الجديدة، دعم الإمارات لكل الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

كما بحث صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشرع سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعد الشرع زعيم التحالف الذي قاد الهجوم الذي يقول المتمردون إنه أطاح بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول وأنهى خمسة عقود من حكم حزب البعث في سوريا.