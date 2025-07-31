كندا تنضم لفرنسا في الاعتراف بدولة فلسطين

صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء بأن كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، مشيراً إلى أن هذا التغيير الجذري في سياستها ضروري لدعم آمال حل الدولتين.

أعلن كارني أن كندا تنوي الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

وبهذا الإعلان، انضمت كندا إلى فرنسا، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال اجتماع الأمم المتحدة، لتصبح بذلك أقوى دولة أوروبية تتخذ هذه الخطوة. وقد واجه إعلان ماكرون انتقادات من إسرائيل التي اعتبرت أن هذه الخطوة "تكافئ الإرهاب"، بينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار بأنه غير مجدي.

تآكل حل الدولتين وفشل إسرائيل

أوضح كارني أن قراره نابع من إيمان كندا القوي بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي استمر لعقود. وقال رئيس الوزراء للصحفيين في أوتاوا: "إن إمكانية حل الدولتين تتلاشى أمام أعيننا."

وأشار إلى "فشل إسرائيل المستمر" في منع الأزمة الإنسانية في غزة خلال حربها ضد حماس، بالإضافة إلى توسع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وقال: "لعدة عقود، كان الأمل أن يتم تحقيق (حل الدولتين) كجزء من عملية سلام تعتمد على تسوية تفاوضية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية." وأضاف: "للأسف، هذا النهج لم يعد ممكناً."