قطر : اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس سيبدأ في 19 يناير
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، أن الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة نجحوا أخيرا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وقال أثناء إعلانه عن بعض تفاصيل الصفقة، إنها ستدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، وأن المرحلة الأولى ستستمر 42 يوما. وأضاف: "ستفرج حماس في المرحلة الأولى عن 33 أسيراً إسرائيلياً، بينهم نساء مدنيات ومجندات، بالإضافة إلى أطفال وكبار السن... مقابل عدد من الأسرى المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
ويأتي هذا الاتفاق بعد 15 شهرًا من الحرب التي أدت إلى مقتل وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إن الهدنة المكونة من ثلاث خطوات المتفق عليها بين إسرائيل وحماس تشمل "وقفا كاملا لإطلاق النار" كجزء من المرحلة الأولى و"نهاية دائمة للحرب" في مرحلة ثانية غير نهائية.
وقال بايدن في بيان "اليوم، وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى. وسيوقف هذا الاتفاق القتال في غزة، ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها المدنيون الفلسطينيون، ويعيد لم شمل الرهائن مع أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر".
ما نعرفه عن الصفقة حتى الآن:
وتشمل المرحلة الأولية لوقف إطلاق النار، والتي تستمر ستة أسابيع، الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة.
وينص الاتفاق على السماح بإدخال 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة إلى الشمال.
وستفرج حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (الجنود والمدنيين)، والأطفال، والرجال فوق سن الخمسين. ستفرج حماس عن الرهائن الإناث والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا أولاً، ثم الرجال فوق سن الخمسين. ستفرج حماس عن الرهائن على مدى ستة أسابيع، مع إطلاق سراح ثلاثة رهائن على الأقل كل أسبوع وبقية الرهائن الثلاثة والثلاثين قبل نهاية الفترة. سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء أولاً، ثم رفات الرهائن القتلى.
وستفرج إسرائيل عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل أسير مدني و50 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل جندية إسرائيلية تفرج عنها حماس. ستفرج إسرائيل عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عامًا المعتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 بحلول نهاية المرحلة الأولى. سيعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم على عدد الرهائن المفرج عنهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 أسيرًا فلسطينيًا من الرجال والنساء والأطفال.
وستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين الذكور، ووقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل للجنود الإسرائيليين.
ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثث المتبقية وبدء إعادة إعمار غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.
وسيتم ضمان تنفيذ الاتفاق من قبل قطر ومصر والولايات المتحدة.
واجتمع الوسطاء في الدوحة، حيث جرت محادثات بشأن التهدئة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع المحاصر والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.