قطر : اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس سيبدأ في 19 يناير

وقال بايدن في بيان "اليوم، وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الأسرى. وسيوقف هذا الاتفاق القتال في غزة، ويزيد من المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها المدنيون الفلسطينيون، ويعيد لم شمل الرهائن مع أسرهم بعد أكثر من 15 شهرا في الأسر".