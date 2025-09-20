في موسمها الثقافي الـ46 .."أصيلة" مدينة الفن والفكر تفتح أبوابها للعالم

تنظم مؤسسة منتدى أصيلة تحت الرعاية السامية للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، فعاليات الدورة الخريفية لموسمها الثقافي الدولي السادس والأربعين، في الفترة ما بين 26 سبتمبر و12 أكتوبر 2025.

يأتي هذا الموسم، الذي يُقام بالشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية ومجلس بلدية أصيلة، ليجمع أكثر من 350 شخصية بارزة من الدبلوماسيين، والمفكرين، والمثقفين، والفنانين، والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

برنامج حافل.. فكر، فن، وشعر

في بادرة وفاء وتقدير، تنطلق فعاليات الدورة الخريفية بندوة بعنوان "محمد بن عيسى.. رجل الدولة وأيقونة الثقافة"، لتكريم مؤسس المنتدى ووزير الخارجية الراحل، واستحضار مسيرته الحافلة بالإنجازات الفكرية والإبداعية، وجهوده الدؤوبة في تعزيز حوار الحضارات والثقافات.

تُعقد هذه الندوة الافتتاحية على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 سبتمبر، بمشاركة نخبة من أصدقاء وزملاء الراحل، من ساسة ومفكرين وإعلاميين من داخل المغرب وخارجه.

كما يشهد الموسم ندوة مهمة حول "المبادرة الأطلسية: نحو رؤية إفريقية مندمجة للفضاء الأطلسي"، بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

ويحتفي الموسم بالفنون التشكيلية عبر ندوتين: الأولى تحت عنوان "الفن وسلطة التقنية"، والثانية بعنوان "المؤسسة الفنية.. المفهوم والإنجاز". بالإضافة إلى ذلك، سيتم تكريم الفنان التشكيلي المغربي عبد الكريم الوزاني في ندوة خاصة.

وفي عالم الأدب والشعر، سيتم الإعلان عن الفائز بالدورة الثالثة عشرة لجائزة فليكس تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي، مع تنظيم ندوة خاصة للاحتفاء به في 9 أكتوبر. كما سيحتضن الموسم توقيع إصدارات أدبية لكل من الكاتب الصحفي الموريتاني عبدالله ولد محمدي، والوزير والسفير السابق محمد سعد العلمي، والروائي والأنثروبولوجي المغربي محمد المعزوز.

ورش إبداعية ومشاركات دولية

تستقبل الدورة الخريفية 32 فنانًا وفنانة من دول مثل البحرين، والأردن، وسوريا، وتونس، وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، والمغرب، للمشاركة في ورش فنية متنوعة تشمل الحفر، والصباغة، والليتوغرافيا. وللأطفال نصيبهم من الإبداع عبر مشغل "مواهب الطفل" و"ورشة كتابة وإبداع الطفل".

وستُقام عدة معارض فنية في رواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، منها معرض لأعمال الفنانين لبنى الأمين (البحرين)، وخالد الساعي (سوريا)، ومعرض تكريمي للفنان عبد الكريم الوزاني، بالإضافة إلى معرض للصور الفوتوغرافية للراحل محمد بن عيسى في قصر الثقافة.

يُذكر أن المؤسسة نظمت في وقت سابق من هذا العام دورتها الربيعية التي ركزت على الفنون التشكيلية بمشاركة 22 فنانًا من عدة دول، بالإضافة إلى ورش أدبية وثقافية للأطفال. كما شهدت الدورة الصيفية تنظيم ورشة الصباغة على الجداريات بالمدينة القديمة بمشاركة فنانين من 6 دول، وورشًا أخرى في المسرح والموسيقى.

وتؤكد هذه الفعاليات المستمرة على الدور الرائد لمؤسسة منتدى أصيلة في تعزيز مكانة المغرب كمنارة ثقافية، والإسهام في إثراء الحوار الفكري والإبداعي على مدار أكثر من أربعة عقود.