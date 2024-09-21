فيديو صادم لجنود إسرائيليين يلقون جثث فلسطينيين يدفع الأمم المتحدة للتحقيق

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عندما سئل عن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر القوات الإسرائيلية وهي تلقي جثث فلسطينيين من فوق سطح في قباطية بالقرب من جنين: "من ما رأيناه هذا الصباح، نحن قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة".