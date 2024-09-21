فيديو صادم لجنود إسرائيليين يلقون جثث فلسطينيين يدفع الأمم المتحدة للتحقيق

أدانت الأمم المتحدة مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين يلقون بجثث فلسطينيين من فوق سطح مبنى في الضفة الغربية ووصفته بأنه "مثير للغرابة وغير إنساني".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عندما سئل عن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر القوات الإسرائيلية وهي تلقي جثث فلسطينيين من فوق سطح في قباطية بالقرب من جنين: "من ما رأيناه هذا الصباح، نحن قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة".
وشدد دوجاريك على أهمية إجراء تحقيق "شفاف" في الحادث، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا بعد أن أظهرت مقاطع فيديو جنودا يدفعون ما يبدو أنها جثث من فوق سطح في الضفة الغربية أثناء غارة ضد مسلحين فلسطينيين.
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي بدأت في تداولها على الإنترنت يوم الخميس، ثلاثة جنود على سطح مبنى في بلدة قباطية، وهم يسحبون ويدفعون ويلقون وفي إحدى الحالات يركلون ما يبدو أنهم رجال قتلى من الحافة.
وقال زكريا زكارنة عم أحد الرجلين إنه رأى ما حدث. وأضاف لرويترز أن جنودا إسرائيليين صعدوا إلى السطح بعد مقتل الفلسطينيين.
وقال زكارنة "حاولوا نقل الجثث باستخدام جرافة لكن لم يفلحوا فألقوا بها من الطابق الثاني إلى الأرض"، وأضاف "كنت في ألم شديد وحزن شديد وغضب شديد ولم أتمكن من فعل أي شيء".
وتمكنت رويترز من التأكد من مكان تصوير الفيديو وهو قباطية، وتأكيد التاريخ من روايات شهود العيان ومقاطع فيديو صورتها مؤسسات إخبارية فلسطينية محلية تظهر نفس المشهد.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الحادث خطير ولا يتوافق مع قيمه.
وقالت الولايات المتحدة إنها شاهدت الفيديو، وتواصلت على الفور مع السلطات الإسرائيلية، التي وعدت بالتحقيق وضمان المساءلة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية "لقد وجدنا الأمر مزعجا للغاية. وإذا ثبتت صحته، فإنه سيصور بوضوح سلوكا بغيضا وفظيعا من جانب جنود محترفين".
وفي بيان منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده قتلوا، الخميس، سبعة مسلحين في اشتباكات مسلحة وغارة جوية في قباطية.
وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو عام، مع تنفيذ القوات الإسرائيلية حملات مداهمة شبه يومية شملت اعتقال الآلاف ومعارك نارية منتظمة بين قوات الأمن والمقاتلين الفلسطينيين، فضلاً عن هجمات المستوطنين اليهود على المجتمعات الفلسطينية.