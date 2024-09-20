غارة إسرائيلية تستهدف معقل حزب الله في بيروت

قال مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" إن غارة جوية إسرائيلية ضربت معقل حزب الله المدعوم من إيران في الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "ضربة محددة الهدف".

وقال المسؤول الأمني لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة، إن "إسرائيل نفذت غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت بالقرب من مسجد القائم".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، لكن المسؤول اللبناني قال إنه لم يتضح بعد ما هو الهدف.

وقالت قوات الدفاع الإسرائيلية في بيان إن "الجيش الإسرائيلي نفذ ضربة مستهدفة في بيروت".

وشوهدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بحسب بث مباشر من رويترز، بعد أن قال سكان في الضاحية الجنوبية للمدينة إنهم سمعوا انفجارا قوياً.