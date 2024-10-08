طيران الإمارات تلغي رحلاتها من وإلى إيران حتى 15 أكتوبر

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر عن إلغاء رحلاتها من وإلى إيران.

وأوضحت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين المتجهين إلى طهران والذين ينتقلون عبر دبي في رحلاتهم حتى 15 أكتوبر.

وفي وقت سابق، تم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى 7 أكتوبر.

وجاءت قرارات الإلغاء هذه في ظل المخاوف من رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت إيران قد تعهدت بردّ أقوى في حال تعرضت بنيتها التحتية لأي هجوم.