سوريا: الشرع رئيساً مؤقتاً..حل حزب البعث والجيش

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلاً عن القائد العسكري "حسن عبد الغني"، أن "أحمد الشرع"، الزعيم الفعلي لسوريا، تم تعيينه رئيساً للبلاد في الفترة الانتقالية.