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سوريا: الشرع رئيساً مؤقتاً..حل حزب البعث والجيش
في وقت سابق، تم تعيين الزعيم الفعلي لسوريا "أحمد الشرع" رئيساً للبلاد في الفترة الانتقالية.
أعلنت السلطات السورية حل حزب البعث الذي يعود إلى حقبة الأسد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم أمس الأربعاء.
وأضاف البيان أنه تم حل جيش الرئاسة السابقة وسيتم إعادة بناء جيش جديد على أساس وطني.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلاً عن القائد العسكري "حسن عبد الغني"، أن "أحمد الشرع"، الزعيم الفعلي لسوريا، تم تعيينه رئيساً للبلاد في الفترة الانتقالية.