سلطان عمان يعفو عن 174 سجيناً باليوم الوطني الـ54

أعلنت شرطة عمان السلطانية، الأحد، أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وجه بالإفراج عن 174 سجيناً بعفو ملكي خاص بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين للبلاد.