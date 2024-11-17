الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
سلطان عمان يعفو عن 174 سجيناً باليوم الوطني الـ54
تهدف هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء عن النزلاء وأسرهم المتأثرين بهذه الظروف، بحسب شرطة عمان السلطانية.
أعلنت شرطة عمان السلطانية، الأحد، أن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وجه بالإفراج عن 174 سجيناً بعفو ملكي خاص بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين للبلاد.
وأعلنت الهيئة عن ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي X.
ويشمل المرسوم السلطاني 174 نزيلا من مواطنين عمانيين وأجانب، أدينوا في قضايا مختلفة.
وبحسب الهيئة فإن هذه المبادرة تؤكد حرص السلطنة على تعزيز الأمل وتخفيف الأعباء عن أسر النزلاء المتأثرين بهذه الظروف.