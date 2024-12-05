الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب غرب إيران صباح اليوم
لم يشعر سكان الإمارات بأي هزات بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب إيران، صباح اليوم.
وقالت شبكة الرصد الزلزالي التابعة للمركز، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 8.02 صباحاً على عمق 10 كيلومترات.
ورغم قرب إيران من الإمارات، إلا أن سكان البلاد لم يشعروا بأي هزات أرضية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.
وفيما يلي خريطة المركز الوطني للأرصاد الجوية التي تسلط الضوء على مركز الزلزال:
وسجل المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض الزلزال أيضًا لكنه حدد قوته عند 5.7 درجة.