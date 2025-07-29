دول عربية تقود دعوة لتسليم حماس أسلحتها وإنهاء حكم غزة إنقاذاً للمنطقة

انضمت دول عربية من بينها قطر والسعودية ومصر يوم الثلاثاء إلى الدعوات التي تطالب حماس بتسليم أسلحتها وإنهاء حكمها في غزة، في محاولة لوقف الحرب المدمرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.

وقد أعربت سبع عشرة دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية عن دعمها لنص من سبع صفحات تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في الإعلان: "في سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بمشاركة ودعم دوليين، وذلك بما يتماشى مع هدف إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة."

وتبع هذا الإعلان دعوة قدمها الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة يوم الاثنين للطرفين، إسرائيل وحماس، لمغادرة غزة، مما يسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة الأراضي الساحلية.

كما ندّد النص بالهجمات القاتلة التي شنتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت الحرب.

ووصفت فرنسا، التي ترأست المؤتمر إلى جانب السعودية، الإعلان بأنه "تاريخي وغير مسبوق."

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارّو: "لأول مرة، تدين الدول العربية ودول الشرق الأوسط حماس، وتدين أحداث 7 أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، واستبعادها من الحكم الفلسطيني، وتعبر بوضوح عن نيتها تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل."

ويشارك في التوقيع على النص كل من فرنسا وبريطانيا وكندا وعدد من الدول الغربية الأخرى، وقد دعا النص إلى إمكانية نشر قوات أجنبية لاستقرار غزة بعد انتهاء الأعمال العدائية.

يُذكر أن إسرائيل وحليفها الولايات المتحدة لم يشاركا في هذا الاجتماع.

حرب استمرت 21 شهرًا

قال الإعلان: "نحن ندعم نشر مهمة دولية مؤقتة للاستقرار بدعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة وبما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة، مع الاستناد إلى القدرات القائمة للأمم المتحدة، ومنحها ولاية من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي مناسب."

صدر هذا الوثيقة في اليوم الثاني من المؤتمر في نيويورك، حيث أعلنت بريطانيا أنها قد تعترف بدولة فلسطين في سبتمبر.

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن ستتقدم بالاعتراف إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط تشمل تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الكافية.

لطالما دعم معظم أعضاء الأمم المتحدة لفترة طويلة حل الدولتين بوجود إسرائيل ودولة فلسطينية متجاورتين.

لكن بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب في غزة، والتوسع المستمر في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتصريحات مسؤولي إسرائيل حول نية ضم الأراضي المحتلة، ثار القلق من أن تصبح إقامة دولة فلسطينية جغرافياً غير ممكنة.

بدأت الحرب الحالية في غزة بعد هجمات حماس على إسرائيل، التي ردت بدورها بحملة عسكرية واسعة أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت معظم البنية التحتية في القطاع.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الاجتماع يوم الاثنين: "حل الدولتين أبعد مما كان عليه في أي وقت مضى."