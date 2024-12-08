المعارضة السورية تعلن تحرير دمشق وانتهاء حكم الأسد

لكن روسيا ركزت على الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022، كما عانى حزب الله من خسائر فادحة في حربه الشاقة مع إسرائيل، مما حد بشكل كبير من قدرته أو قدرة إيران على دعم الأسد.