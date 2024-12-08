المعارضة السورية تعلن تحرير دمشق وانتهاء حكم الأسد
بعد أسبوعين تقريبا من القتال، والاستيلاء على أربع مدن رئيسية، دخل المتمردون في سوريا دمشق دون أي إشارة إلى انتشار الجيش. وقال ضابطان كبيران في الجيش لرويترز إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق يوم الأحد إلى وجهة غير معلومة.
قال رئيس المعارضة السورية الرئيسية في الخارج هادي البحرة الأحد إن دمشق أصبحت الآن "بدون بشار الأسد".
وفيما يلي أحدث التقارير عن الحرب السورية:
9.44 صباحاً: بيان تلفزيوني للمتمردين السوريين
أعلن الثوار السوريون في بيان متلفز أنهم حرروا دمشق وأطاحوا بنظام الرئيس بشار الأسد الذي استمر 24 عاما، وأضافوا أنه تم إطلاق سراح جميع السجناء.
غادر الأسد، الذي سحق كل أشكال المعارضة وسجن الآلاف، دمشق إلى وجهة غير معلومة في وقت سابق من يوم الأحد، في حين دخل المتمردون العاصمة دون أي علامة على انتشار الجيش.
9.40 صباحًا: القتال مستمر
الجيش السوري: جيشنا يواصل عملياته ضد "المجموعات الإرهابية" في أرياف حماة وحمص ودرعا.
9.38 صباحاً: الحفاظ على الاستقرار والأمن
الأردن يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار وأمن سوريا.
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني موقف الأردن الثابت تجاه أمن سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، مشدداً على أهمية ذلك بالنسبة للأمن الوطني الأردني.
وأشار المومني في حديث لقناة رؤيا التلفزيونية الرسمية، إلى أن الحدود مع سوريا التي يبلغ طولها 378 كيلومترا آمنة تماما، في ظل يقظة عسكرية واضحة.
وأكد المومني حرص الأردن على حماية مصالحه الوطنية وضمان سلامة الأردنيين بما في ذلك تسهيل عودة الراغبين بالعودة من سوريا.
8.37 صباحاً: لقاء مع الدول العربية والأوروبية
قال رئيس المعارضة السورية الرئيسية في الخارج هادي البحرة لقناة الجزيرة مباشر اليوم الأحد إنهم سيلتقون مع دول عربية وأوروبية والأمم المتحدة للاتفاق على المرحلة المقبلة للبلاد.
8.32 صباحاً: بايدن يتابع الوضع السوري
قال البيت الأبيض، السبت، إن الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه يراقبون "الأحداث الاستثنائية في سوريا" وعلى اتصال بالشركاء الإقليميين.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس بايدن وفريقه يراقبون عن كثب الأحداث الاستثنائية في سوريا ويبقون على اتصال دائم مع الشركاء الإقليميين".
8.05 صباحًا: قيادة الجيش تتحدث مع الضباط
أبلغت قيادة الجيش السوري ضباطها بأن الحكم الاستبدادي للرئيس بشار الأسد الذي استمر 24 عاما قد انتهى، حسبما قال ضابط سوري مطلع على الخطوة لرويترز.
وقال شهود عيان إن آلاف الأشخاص في السيارات وعلى الأقدام تجمعوا في ساحة رئيسية في دمشق وهم يلوحون ويهتفون "الحرية" من حكم عائلة الأسد الطويل.
وقال الثوار "نحتفل مع الشعب السوري بخبر تحرير أسرانا وفك قيودهم وإعلان انتهاء عصر الظلم في سجن صيدنايا".
صيدنايا هو سجن عسكري كبير يقع على مشارف دمشق، حيث اعتقلت الحكومة السورية الآلاف.
7.50 صباحًا: البيان الأول متوقع
المتمردون يبثون بيانهم الأول للشعب السوري على التلفزيون الرسمي، ولا يوجد توقيت حتى الآن - مصدران للمتمردين
7.45 صباحاً: انتهاء حكم الأسد
أبلغت قيادة الجيش السوري ضباطها بأن حكم الرئيس بشار الأسد انتهى بعد هجوم خاطف شنته المعارضة، حسبما قال ضابط سوري مطلع على الخطوة لرويترز.
وقال المتمردون السوريون إن دمشق "أصبحت الآن خالية من الأسد".
7.42 صباحاً: عدم الاقتراب من مؤسسات دمشق
أمر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني قواته بعدم الاقتراب من المؤسسات الرسمية في دمشق، قائلاً إنها ستظل تحت قيادة رئيس الوزراء حتى يتم تسليمها "رسميًا".
وقال الجولاني في بيان على تلغرام مستخدما اسمه الحقيقي أحمد الشرع بدلا من اسمه الحركي: "إلى كافة القوى العسكرية في مدينة دمشق يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المؤسسات العامة التي ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها بشكل رسمي"، وأضاف: "يمنع إطلاق النار في الهواء".
7.36 صباحاً: "عصر جديد" في سوريا
يقول المتمردون السوريون إن "الطاغية" بشار الأسد "هرب".
إعلان بدء "مرحلة جديدة" في سوريا بعد 50 عاماً من حكم البعث، ودعوة السوريين في الخارج إلى العودة إلى "سوريا الحرة".
7.31 صباحاً: دمشق الآن "بدون بشار الأسد"
قال رئيس المعارضة السورية الرئيسية في الخارج هادي البحرة الأحد إن دمشق أصبحت الآن "بدون بشار الأسد".
غادر الأسد دمشق إلى وجهة غير معلومة. وقال شهود إن آلاف الأشخاص تجمعوا في ساحة رئيسية بدمشق وهم يلوحون ويهتفون "الحرية".
7.30 صباحاً: رئيس الوزراء السوري مستعد للدعم
قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي الأحد إنه باق في منزله ومستعد لدعم استمرارية الحكم بعد فرار الرئيس بشار الأسد من دمشق مع دخول المتمردين إلى العاصمة.
أبلغت قيادة الجيش السوري ضباطها أن حكم الأسد الذي استمر 24 عاما انتهى في أعقاب هجوم خاطف شنته المعارضة، حسبما قال ضابط سوري مطلع على الخطوة لرويترز.
7 صباحاً: الأسد غادر البلاد
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الأحد إن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد بعد أن خسر مساحات واسعة من الأراضي في هجوم خاطف شنه مقاتلو المعارضة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "الأسد غادر سوريا عبر مطار دمشق الدولي قبل أن تغادر قوات الأمن التابعة للجيش" المنشأة.
أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق في نفس الوقت الذي أعلنت فيه المعارضة سيطرتها على العاصمة، بحسب بيانات موقع Flightradar.
وكانت الطائرة قد حلقت في بادئ الأمر نحو منطقة الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، ولكنها بعد ذلك غيرت مسارها بشكل مفاجئ وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي عن الخريطة.
6.56 صباحاً: الثوار السوريون يعلنون دخول دمشق
سمع إطلاق نار في العاصمة السورية الأحد، حسبما قال سكان لوكالة فرانس برس، فيما قال مقاتلو المعارضة إنهم "يدخلون دمشق" في هجوم خاطف ضد قوات الرئيس بشار الأسد.
وبينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش وقوات الأمن انسحبت من مطار دمشق الدولي، قال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن مقاتلين من الحزب الحليف الرئيسي للأسد غادروا مواقعهم حول دمشق.
وقالت جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية إن قواتها تتجه إلى العاصمة، وذلك قبيل إعلانها "انتهاء عصر الاستبداد في سجن صيدنايا" مع اقتحامها السجن الذي أصبح رمزا لأشد انتهاكات النظام السوري قتامة.
ألق نظرة على الخريطة التي توضح مناطق نفوذ القوى المختلفة في سوريا، بحسب بيانات معهد دراسة الحرب (ISW)
الحرب الأهلية في سوريا
وأذهلت وتيرة الأحداث العواصم المجاورة وأثارت المخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي.
وأصدرت قطر والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر والعراق وإيران وتركيا وروسيا بيانا مشتركا وصفت فيه الأزمة بأنها تطور خطير ودعت إلى حل سياسي.
وجرّت الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 كانتفاضة ضد حكم الأسد، قوى خارجية كبرى إلى داخلها، وأفسحت المجال للمتشددين للتخطيط لهجمات في جميع أنحاء العالم، وأرسلت ملايين اللاجئين إلى الدول المجاورة.
إن هيئة تحرير الشام، أقوى جماعة متمردة، هي الجماعة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا والتي تعتبرها الولايات المتحدة وغيرها من الدول منظمة إرهابية، ويظل العديد من السوريين خائفين من أن تفرض حكماً إسلامياً صارماً.
وقد حاول الجولاني طمأنة الأقليات بأنه لن يتدخل في شؤونهم، كما طمأن المجتمع الدولي بأنه يعارض الهجمات الإسلامية في الخارج. وفي حلب، التي سيطر عليها المتمردون قبل أسبوع، لم ترد تقارير عن أعمال انتقامية.
وعندما سئل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم السبت عما إذا كان يصدق الجولاني، أجاب: "إن الدليل على صحة الكلام هو عند أكله".
دور الحلفاء في دعم الأسد
لقد اعتمد الأسد لفترة طويلة على حلفائه لإخضاع المتمردين. فقد نفذت الطائرات الحربية الروسية عمليات القصف بينما أرسلت إيران قوات حليفة بما في ذلك حزب الله والميليشيات العراقية لتعزيز الجيش السوري واقتحام معاقل المتمردين.
لكن روسيا ركزت على الحرب في أوكرانيا منذ عام 2022، كما عانى حزب الله من خسائر فادحة في حربه الشاقة مع إسرائيل، مما حد بشكل كبير من قدرته أو قدرة إيران على دعم الأسد.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل في الصراع ويجب أن "تتركه حتى النهاية".