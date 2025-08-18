"حماس" توافق على مقترح هدنة لـ 60 يوماً في غزة

قال مصدر مصري مسؤول يوم الاثنين إن حركة حماس وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار مع إسرائيل لمدة 60 يومًا، يشمل إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في غزة وإفراج إسرائيل عن بعض الأسرى الفلسطينيين.

وأكد المسؤول الرفيع في حماس، باسم نعيم، موافقة الحركة على المقترح، وكتب على صفحته في فيسبوك: "سلمت الحركة موافقتها على المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء."

ردود الفعل

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن رد حماس قد تم استلامه.

لم يكن هناك رد رسمي من إسرائيل، لكن في مقطع فيديو من مكتبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "أنا، مثلكم، أسمع التقارير في وسائل الإعلام، ومنها يمكن أن تحصلوا على انطباع واحد - حماس تحت ضغط هائل."

ذكر المصدر المصري المسؤول أن الاتفاق يتضمن تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية لمدة 60 يومًا ويحدد إطارًا لصفقة شاملة لإنهاء الصراع الذي استمر قرابة عامين.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المقترح يشبه إلى حد كبير خطة سابقة قدمها المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والتي كانت إسرائيل قد وافقت عليها.

جهود الوساطة

اجتمع الوسطاء مع ممثلي حماس في القاهرة يوم الأحد، وانضم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، إلى المحادثات يوم الاثنين واجتمع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلي حماس، وفقًا لمسؤول مطلع على الاجتماعات.

وأثارت خطط إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قلقًا في الخارج والداخل، حيث نظم عشرات الآلاف من الإسرائيليين يوم الأحد بعضًا من أكبر الاحتجاجات منذ بدء الحرب، مطالبين بصفقة لإنهاء القتال والإفراج عن الرهائن المتبقين البالغ عددهم 50 محتجزًا في غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ويعتقد مسؤولون إسرائيليون أن 20 منهم على قيد الحياة.

التطورات الميدانية

وفي استعراض واضح للقوة في وقت متأخر من يوم الاثنين، تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى حي الصبرة في قلب مدينة غزة، وفقًا لشهود عيان قاموا بعد تسع دبابات وجرافات على الأقل.

كانت إسرائيل قد وافقت على خطة السيطرة على مدينة غزة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن مسؤولين كانوا قد قالوا إن الأمر قد يستغرق أسابيع للبدء، مما يترك الباب مفتوحًا لوقف إطلاق النار، على الرغم من أن نتنياهو كان قد قال إن الأمر سيبدأ "بسرعة إلى حد ما" وينهي الحرب بهزيمة حماس.