حماس تفرج عن 3 إسرائيليين ضمن عملية تبادل الأسرى

أطلقت حركة حماس، اليوم السبت، سراح الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في عملية التبادل الرابعة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، قبل الإفراج المتوقع عن 183 أسيراً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال.

وتم عرض "عوفر كالديرون" و"ياردين بيباس" على خشبة المسرح قبل إطلاق سراحهما إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب غزة. وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق أن بيباس وكالديرون عادا إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أيضاً أن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي "كيث سيجل" قيد الاحتجاز، بعد أن سلمه مسلحو حماس إلى الصليب الأحمر في غزة. وقال الجيش بعد إطلاق سراح الرجل البالغ من العمر 65 عامًا في حفل أقيم في مدينة غزة: "الرهينة العائد يرافقه حالياً قوات خاصة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الداخلي عند عودته إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضع لتقييم طبي أولي".

وبعد احتجازهم كرهائن لأكثر من 15 شهرًا، بدأت حماس في غزة إطلاق سراح الأسرى في 19 يناير، مع دخول المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ. وسلمت حماس حتى الآن 18 رهينة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابل مئات السجناء الفلسطينيين، وكثير منهم من النساء والقصر. وفي وقت لاحق من اليوم السبت، ستفرج إسرائيل عن 183 سجينًا، حسبما قال نادي الأسير الفلسطيني. وقالت المتحدثة باسم النادي أماني السراحنة يوم الجمعة: "العدد المحدث للسجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم غدًا هو 183"، بعد أن أعلنت سابقًا أنه سيتم إطلاق سراح 90 سجينًا. خلال هجومهم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي بدأ حرب غزة.

واختطفت حماس الأمريكي الإسرائيلي "سيجل" من مجتمع كيبوتس كفار عزة، وبيباس والفرنسي الإسرائيلي كالديرون من كيبوتس نير عوز. واحتجزت حماس ما مجموعه 251 شخصًا كرهائن في ذلك اليوم. ومن بين هؤلاء، بقي 76 في غزة، بما في ذلك 34 على الأقل يقول الجيش إنهم ماتوا. ومن بين المختطفين زوجة بيباس وطفلان، وأعلنت حماس عن وفاتهما، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين لم يؤكدوا ذلك.

وأصبح ولدا بيباس - كفير، أصغر رهينة كان عيد ميلاده الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، وشقيقه الأكبر أرييل الذي كان عيد ميلاده الخامس في أغسطس - رمزين لمحنة الرهائن. تم أخذ الأطفال مع والدتهم شيري. وتقول حماس إن غارة جوية إسرائيلية في نوفمبر 2023 قتلت الثلاثة. وقالت عائلة بيباس على إنستغرام يوم الجمعة: "من المفترض أن يعود ياردين غدًا ونحن متحمسون للغاية ولكن شيري والأطفال لم يعودوا بعد. لدينا مشاعر مختلطة ونواجه أيامًا معقدة للغاية". "أين أطفال بيباس؟" "حماس، أين أطفال بيباس؟" ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني "483 يوما مرت. أين هم؟". وقبل تبادل الأسرى في خان يونس وغزة ومدينة غزة وقف عشرات من مقاتلي حماس الملثمين كحراس، على ما يبدو للسيطرة على المتفرجين. وعلى النقيض من تبادل الأسرى المحموم يوم الخميس الذي أثار إدانة إسرائيلية، غابت الحشود الكبيرة في الغالب. ورفرفت أعلام حماس والفلسطينيين الخضراء في ميناء غزة في نسيم قوي. ورفعت صفوف من مقاتلي حماس المدججين بالسلاح صور زعماء الجماعة القتلى، بما في ذلك القائد العسكري محمد ضيف، الذي اتهمته إسرائيل بأنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر والذي تأكدت وفاته يوم الخميس. وكانت الترتيبات الخاصة بتسليم الرهائن في غزة فوضوية في بعض الأحيان، وخاصة إطلاق سراح الأسرى يوم الخميس في خان يونس. وأرجأت إسرائيل لفترة وجيزة إطلاق سراح أسراها يوم الخميس احتجاجا، وحثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف على تحسين الأمن. ومن المرجح إعادة فتح معبر رفح الحدودي عندما يكتمل إطلاق سراح الرهائن يوم السبت، كما قال مسؤول من حماس ومصدر مطلع على المناقشات.

وقال المسؤول في حماس إن "الوسطاء أبلغوا حماس بموافقة إسرائيل على فتح معبر رفح اليوم السبت بعد استكمال الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى".

وكان معبر رفح نقطة دخول حيوية للمساعدات إلى غزة قبل أن يسيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر في مايو/أيار.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" الجمعة إن الاتحاد نشر بعثة مراقبة على المعبر "لدعم موظفي الحدود الفلسطينيين والسماح بنقل الأفراد إلى خارج غزة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

وأفرجت السلطات الإسرائيلية، الخميس، عن 110 سجناء من سجن عوفر، بينهم القيادي البارز السابق زكريا الزبيدي (49 عاما)، الذي تلقى استقبالا أبطالا في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ودعا الجمعة إلى إطلاق سراح "جميع أفراد شعبنا الفلسطيني" من السجون الإسرائيلية.

وقال الزبيدي لوكالة فرانس برس إن "وضع الأسرى صعب للغاية ونأمل بالإفراج عنهم بشكل عاجل".

كما تم إطلاق سراح حسين ناصر، الذي لم يحظ باهتمام كبير من الحشود، لكنه كان في مركز عالم ابنته.

وسألت رغدة ناصر (21 عاما) وهي تبكي أثناء مرورها بين الحشد: "أين أبي؟"، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وكانت والدتها حاملاً بها عندما سُجن قبل 22 عامًا.

"لقد زرته للتو من خلف الزجاج في السجون الإسرائيلية، لا أستطيع التعبير عن مشاعري"، قالت رغدة.

وتتوقف المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش، والتي تستمر 42 يوما، على إطلاق سراح 33 رهينة مقابل نحو 1900 شخص، معظمهم فلسطينيون، في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق يوم الاثنين، وفقا للجدول الزمني الذي قدمه مسؤول إسرائيلي.

ومن المتوقع أن تشمل هذه المرحلة إطلاق سراح الأسرى المتبقين، فضلاً عن إجراء مناقشات بشأن نهاية أكثر ديمومة للحرب.