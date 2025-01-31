حماس تؤكد مقتل محمد الضيف وعدد من كبار قادتها العسكريين
أكدت حركة حماس، الخميس، مقتل محمد ضيف، القائد العسكري للجناح المسلح للحركة والذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
وكان الضيف شخصية مراوغة، وله مسيرة طويلة وسرية في المجموعة الفلسطينية، وكانت إسرائيل تبحث عنه لعقود من الزمن.
وفي أغسطس/آب، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الضيف في غارة جوية على منطقة خان يونس بغزة.
وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة الفلسطينية، في بيان لها، مقتل الضيف ونائب القائد العسكري مروان عيسى في القتال.
وأعلنت كتائب القسام أيضا عن مقتل ثلاثة قيادات أخرى في مجلسها العسكري العام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في كلمة مسجلة.
واتهمت إسرائيل الضيف بأنه أحد المهندسين الرئيسيين لهجمات 7 أكتوبر، إلى جانب زعيم حماس يحيى السنوار، الذي قُتل في 16 أكتوبر 2024.
وقالت القوات المسلحة إن طائرات مقاتلة قصفت خان يونس في 13 يوليو/تموز، "وبعد تقييم استخباراتي، يمكن تأكيد أن محمد ضيف تم القضاء عليه في الضربة".
وقال الجيش إنه قتل مع أحد كبار قادته، رافع سلامة.
وأضاف الجيش أن "الضيف هو الذي بادر وخطط ونفذ مذبحة 7 أكتوبر".
وأصبح الضيف قائداً للجناح المسلح لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، في عام 2002.
وكان من بين أكثر الرجال المطلوبين في إسرائيل لمدة ثلاثة عقود تقريبًا، وكان مدرجًا على القائمة الأمريكية لـ "الإرهابيين الدوليين" منذ عام 2015.
الضيف، واسمه الحقيقي محمد دياب المصري، ولد في مخيم خان يونس للاجئين عام 1965.
وفي مقاطع الفيديو، ظهر ضيف ملثمًا أو في صورة ظلية، وكانت الصور التي تم التقاطها له نادرة.
في يناير/كانون الثاني 2024، نشرت إسرائيل صورة لضيف تظهره بعين واحدة مفقودة، دون تحديد متى تم التقاطها.
وأطلق أعداء الضيف عليه لقب "القط ذو التسع أرواح" بعد نجاته من الموت في العديد من المرات.
وفي عام 2014، شنت إسرائيل غارة جوية على غزة، مما أسفر عن مقتل زوجة ضيف وابنه البالغ من العمر سبعة أشهر.
ويقال إن الضيف لعب دورا رئيسيا في شبكة الأنفاق الضخمة التي بنيت تحت غزة.
وفي مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه، إلى جانب السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
(بمدخلات من رويترز ووكالة فرانس برس)