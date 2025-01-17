حماس تؤكد حل العقبات وإطلاق سراح الأسرى يبدأ الأحد

قالت حركة حماس يوم الجمعة إن العقبات التي نشأت فيما يتعلق ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تم حلها، وفقًا لبيان صادر عن الحركة. ومن الجانب الإسرائيلي، أكد مكتب رئيس الوزراء أن الهدنة واتفاق إطلاق سراح الأسرى من المتوقع أن يبدأ كما كان مقرراً في الأصل يوم الأحد،

ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تصوت بعد على الاتفاق وتوافق عليه - وهي الخطوة الضرورية لجعله رسميا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ساعات من عدم اليقين بشأن توقيت الموافقة النهائية لمجلس الوزراء على الصفقة: "في انتظار موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم تنفيذ إطلاق سراح الرهائن وفقًا للإطار المخطط له والذي من المتوقع إطلاق سراح الرهائن بموجبه يوم الأحد". وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الموجود حاليًا في بيروت، إن من المتوقع أن يكون فرنسيان إسرائيليان من بين أول الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.