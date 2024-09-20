حظر أجهزة الاتصال اللاسلكي في مطار بيروت
أعلنت السلطات اللبنانية منع المسافرين من وإلى مطار بيروت رفيق الحريري الدولي من حمل أجهزة النداء اللاسلكي (ووكي توكي) على متن الرحلات الجوية، وذلك بعد الهجوم الشامل على أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله هذا الأسبوع.
ووجهت السلطات شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي بإبلاغ المسافرين بالقواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، وفق بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الحظر ينطبق على الأمتعة المسجلة والمحمولة على متن الطائرة وكذلك بضائع الشحن، وسيستمر تنفيذه حتى إشعار آخر، مضيفة أن السياسة تم تفصيلها في تعميم وقعه مدير عام الطيران المدني.
وأضافت أن "أي أجهزة من هذا القبيل يتم العثور عليها سيتم مصادرتها من قبل أمن المطار".
وتأتي هذه التوجيهات في أعقاب الانفجارات القاتلة التي ضربت جماعة حزب الله المسلحة هذا الأسبوع.
قُتل تسعة أشخاص على الأقل وجُرح ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها مقاتلو حزب الله والمسعفون في وقت واحد في مختلف أنحاء لبنان يوم الثلاثاء. ثم انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها الجماعة يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصاً.