حظر أجهزة الاتصال اللاسلكي في مطار بيروت

قُتل تسعة أشخاص على الأقل وجُرح ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين عندما انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها مقاتلو حزب الله والمسعفون في وقت واحد في مختلف أنحاء لبنان يوم الثلاثاء. ثم انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها الجماعة يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرين شخصاً.