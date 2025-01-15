تفاؤل بوقف إطلاق النار في غزة وسط محادثات في قطر
اقترب المفاوضون من إتمام التفاصيل النهائية لوقف إطلاق النار في غزة يوم الأربعاء بعد محادثات طويلة في قطر. ووعد الجانب الأميركي والمصري بالبقاء على اتصال وثيق بشأن التوصل إلى اتفاق خلال الساعات المقبلة.
وقد أثارت المحادثات التي استمرت أكثر من ثماني ساعات في الدوحة حالة من التفاؤل. وقال مسؤولون من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل وحماس إن التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة في القطاع المحاصر وإطلاق سراح الرهائن أصبح أقرب من أي وقت مضى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي سابق إنه تم تقديم نص للطرفين، وأن المفاوضات حول التفاصيل الأخيرة كانت مستمرة.
وقال مسؤول كبير في حماس لرويترز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إن الحركة لم تقدم ردها بعد لأنها ما زالت بانتظار أن تقدم إسرائيل خرائط توضح كيفية انسحاب قواتها من غزة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تشارك إدارته في المحادثات إلى جانب مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إن الاتفاق أصبح قريباً.
وقال بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء إن الجانبين بحاجة إلى إظهار "المرونة" للتوصل إلى اتفاق، بحسب بيان من مكتب الرئيس السيسي.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه عقد اجتماعاً مع كبار المسؤولين الأمنيين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء لمناقشة الاتفاق، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الكرة الآن في ملعب حماس".
وقال "إذا قبلت حماس فإن الاتفاق جاهز للإبرام والتنفيذ".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، علي بن أحمد الأنصاري، إن المفاوضات وصلت إلى "مراحلها النهائية"، وإن الوسطاء يأملون في أن تؤدي "قريباً جداً إلى اتفاق".
ومع ذلك، حذر من أنه " لا ينبغي لنا أن نكون متحمسين للغاية حتى يكون هناك تصريح رسمي".
"قريبة ولكن لم تصل بعد"
وقالت حماس إن المحادثات وصلت إلى مراحلها النهائية، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه الجولة من المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المحادثات وصلت إلى مرحلة حرجة على الرغم من أن بعض التفاصيل تحتاج إلى حل. وأضاف: "نحن قريبون، لكننا لم نصل بعد".
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، يوم الثلاثاء، خلال زيارته لروما، أنه يعتقد أن أغلبية الحكومة الائتلافية الإسرائيلية ستدعم اتفاق غزة إذا تم الاتفاق عليه في النهاية، على الرغم من المعارضة الصريحة من الأحزاب القومية المتشددة في الائتلاف.
في حال نجاحه ــ فإن وقف إطلاق النار التدريجي -الذي يمثل تتويجاً لأكثر من عام من المحادثات المتقطعة- قد يوقف القتال الذي ألحق الدمار بغزة، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وجعل معظم سكان القطاع مشردين، ولا يزال يقتل العشرات كل يوم.
كما يمكن أن يساهم ذلك في تهدئة التوترات في باقي أنحاء الشرق الأوسط، حيث غذّت الحرب الصراع في الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من وقوع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي ألقى كلمة في واشنطن حدد فيها رؤيته لحكم الأراضي الفلسطينية بعد الحرب، إن الأمر متروك لحماس لقبول صفقة جاهزة للتنفيذ.
وأدى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، إلى مقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وفي ذلك اليوم، احتجز مسلحون 251 شخصاً كرهائن، لا يزال 94 منهم محتجزين في غزة، بما في ذلك 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.
أسفرت الحملة الانتقامية التي شنتها إسرائيل في غزة عن مقتل 46645 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.
إطلاق سراح الرهائن الأطفال والنساء أولاً
وقال بايدن يوم الاثنين "الاتفاق ... من شأنه أن يحرر الرهائن ويوقف القتال ويوفر الأمن لإسرائيل ويسمح لنا بزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير للفلسطينيين الذين عانوا بشدة في هذه الحرب التي بدأتها حماس".
ورغم الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، فإن الغارات الإسرائيلية الجديدة على غزة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل يوم الثلاثاء، في هجمات على دير البلح ورفح، بحسب مصادر طبية.
في هذه الأثناء، قالت الأمم المتحدة إنها منشغلة بالتحضير لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل وقف إطلاق النار المحتمل، لكن عدم اليقين بشأن الوصول إلى الحدود والأمن لا يزال يشكل عقبات.