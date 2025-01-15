تفاؤل بوقف إطلاق النار في غزة وسط محادثات في قطر

في حال نجاحه ــ فإن وقف إطلاق النار التدريجي -الذي يمثل تتويجاً لأكثر من عام من المحادثات المتقطعة- قد يوقف القتال الذي ألحق الدمار بغزة، وأدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وجعل معظم سكان القطاع مشردين، ولا يزال يقتل العشرات كل يوم.