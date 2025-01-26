تصاعد التوتر في جنوب لبنان: قتيل و17 جريحاً بنيران إسرائيلية
قالت وسائل إعلام لبنانية ومصادر أمنية إن نيران إسرائيلية قتلت شخصا وأصابت 17 آخرين في جنوب لبنان يوم الأحد، فيما سعى السكان إلى العودة إلى منازلهم في منطقة الحدود حيث بقيت القوات الإسرائيلية على الأرض بعد انتهاء المهلة النهائية لانسحابها.
وقالت إسرائيل يوم الجمعة إنها تعتزم إبقاء قواتها على الأرض بعد الموعد النهائي الذي حدده اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أوقف الحرب التي اندلعت العام الماضي مع حزب الله المدعوم من إيران. ولم تذكر إسرائيل المدة التي ستبقى فيها قواتها.
ونص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان مع إزالة أسلحة حزب الله ومقاتليه من المنطقة وانتشار الجيش اللبناني، وذلك خلال فترة 60 يوما انتهت صباح الأحد.
وقالت إسرائيل إن الدولة اللبنانية لم تنفذ الشروط بشكل كامل، في حين اتهم الجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة إسرائيل يوم السبت بالمماطلة في انسحابها.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على أهالي قرية كفركلا بعد اجتيازهم حاجزاً أقامته قوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث التقرير.
وكفركلا هي واحدة من عشرات القرى الحدودية التي قال الجيش الإسرائيلي إن السكان ممنوعون من العودة إليها حتى إشعار آخر.
(بمدخلات من رويترز ووكالة فرانس برس)