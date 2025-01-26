تصاعد التوتر في جنوب لبنان: قتيل و17 جريحاً بنيران إسرائيلية

وقالت إسرائيل يوم الجمعة إنها تعتزم إبقاء قواتها على الأرض بعد الموعد النهائي الذي حدده اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي أوقف الحرب التي اندلعت العام الماضي مع حزب الله المدعوم من إيران. ولم تذكر إسرائيل المدة التي ستبقى فيها قواتها.